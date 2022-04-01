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В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов - РИА Новости, 01.04.2022
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Туризм
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В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов
В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов - РИА Новости, 01.04.2022
В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов
В марте заметно сократилось количество положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Таиланд иностранных туристов, сообщается в официальном... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:56
2022-04-01T18:56
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
туристы
туризм
отдых
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В марте заметно сократилось количество положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Таиланд иностранных туристов, сообщается в официальном Telegram-канале АТОР."За весь месяц среди чуть более 273 тысяч прибывших выявлено 1584 случая, что составляет 0,58 процента", — уточняют в ассоциации.Согласно данным АТОР, среди туристов, отдыхавших по программам Test &amp; Go и "Песочница", зафиксировано 1062 и 380 заболевших соответственно. Положительный результат тестов среди путешественников без вакцины (Alternative Quarantine) тоже небольшой — 3,4 (142 человека из 4172).Для сравнения, в феврале коэффициент составлял 2,25 процента, а в январе —3,73.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, туристы, туризм, отдых
18:56 01.04.2022
 
В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов

Туристы в Таиланде стали реже получать положительные результаты теста на COVID-19

© Pixabay / nextvoyageТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Pixabay / nextvoyage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В марте заметно сократилось количество положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Таиланд иностранных туристов, сообщается в официальном Telegram-канале АТОР.
"За весь месяц среди чуть более 273 тысяч прибывших выявлено 1584 случая, что составляет 0,58 процента", — уточняют в ассоциации.
Согласно данным АТОР, среди туристов, отдыхавших по программам Test & Go и "Песочница", зафиксировано 1062 и 380 заболевших соответственно. Положительный результат тестов среди путешественников без вакцины (Alternative Quarantine) тоже небольшой — 3,4 (142 человека из 4172).
Для сравнения, в феврале коэффициент составлял 2,25 процента, а в январе —3,73.
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 00:56Туризм
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов
 
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