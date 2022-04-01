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В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов
В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов - РИА Новости, 01.04.2022
В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов
В марте заметно сократилось количество положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Таиланд иностранных туристов, сообщается в официальном... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:56
2022-04-01T18:56
2022-04-01T18:56
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В марте заметно сократилось количество положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Таиланд иностранных туристов, сообщается в официальном Telegram-канале АТОР."За весь месяц среди чуть более 273 тысяч прибывших выявлено 1584 случая, что составляет 0,58 процента", — уточняют в ассоциации.Согласно данным АТОР, среди туристов, отдыхавших по программам Test & Go и "Песочница", зафиксировано 1062 и 380 заболевших соответственно. Положительный результат тестов среди путешественников без вакцины (Alternative Quarantine) тоже небольшой — 3,4 (142 человека из 4172).Для сравнения, в феврале коэффициент составлял 2,25 процента, а в январе —3,73.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, туристы, туризм, отдых
В Таиланде сократилось количество положительных тестов на ковид у туристов
Туристы в Таиланде стали реже получать положительные результаты теста на COVID-19
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В марте заметно сократилось количество положительных тестов на коронавирус у прилетевших в Таиланд иностранных туристов, сообщается в официальном Telegram-канале АТОР.
"За весь месяц среди чуть более 273 тысяч прибывших выявлено 1584 случая, что составляет 0,58 процента", — уточняют в ассоциации.
Согласно данным АТОР, среди туристов, отдыхавших по программам Test & Go и "Песочница", зафиксировано 1062 и 380 заболевших соответственно. Положительный результат тестов среди путешественников без вакцины (Alternative Quarantine) тоже небольшой — 3,4 (142 человека из 4172).
Для сравнения, в феврале коэффициент составлял 2,25 процента, а в январе —3,73.