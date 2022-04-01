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СВР: Запад становится соучастником преступлений украинских неонацистов
СВР: Запад становится соучастником преступлений украинских неонацистов - РИА Новости, 01.04.2022
СВР: Запад становится соучастником преступлений украинских неонацистов
Многие западные страны становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, что требует соответствующей правовой оценки, говорится в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:20
2022-04-01T13:20
2022-04-01T13:20
в мире
россия
украина
харьковская область
владимир путин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Многие западные страны становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, что требует соответствующей правовой оценки, говорится в сообщении СВР России.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным простреливают ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Это делает их соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов и требует соответствующей правовой оценки", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, харьковская область, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
СВР: Запад становится соучастником преступлений украинских неонацистов
СВР: многие западные страны становятся соучастниками преступлений украинских неонацистов