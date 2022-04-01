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СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления - РИА Новости, 01.04.2022
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СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления
СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления - РИА Новости, 01.04.2022
СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления
Власти многих западных стран осведомлены о грубых нарушениях Киевом гуманитарного права, пытаются помочь ему избежать ответственности, заявила Служба внешней... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:10
2022-04-01T13:10
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
киев
харьковская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти многих западных стран осведомлены о грубых нарушениях Киевом гуманитарного права, пытаются помочь ему избежать ответственности, заявила Служба внешней разведки РФ.По данным СВР, есть сведения о том, что "украинские власти убеждают западных покровителей" побудить Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации "отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным"."Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы СВР.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства такой жестокости.
https://ria.ru/20220401/plennye-1781267805.html
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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, киев, харьковская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), международный комитет красного креста (мккк)
13:10 01.04.2022
 
СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления

СВР: Запад пытается помочь Киеву избежать ответственности за нарушения гуманитарного права

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти многих западных стран осведомлены о грубых нарушениях Киевом гуманитарного права, пытаются помочь ему избежать ответственности, заявила Служба внешней разведки РФ.
По данным СВР, есть сведения о том, что "украинские власти убеждают западных покровителей" побудить Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации "отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным".
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"Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы СВР.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства такой жестокости.
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В миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияКиевХарьковская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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