https://ria.ru/20220401/svr-1781268911.html

СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления

СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления - РИА Новости, 01.04.2022

СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления

Власти многих западных стран осведомлены о грубых нарушениях Киевом гуманитарного права, пытаются помочь ему избежать ответственности, заявила Служба внешней... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:10

2022-04-01T13:10

2022-04-01T13:10

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

киев

харьковская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти многих западных стран осведомлены о грубых нарушениях Киевом гуманитарного права, пытаются помочь ему избежать ответственности, заявила Служба внешней разведки РФ.По данным СВР, есть сведения о том, что "украинские власти убеждают западных покровителей" побудить Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации "отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным"."Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы СВР.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства такой жестокости.

https://ria.ru/20220401/plennye-1781267805.html

https://ria.ru/20220401/sbu-1781266489.html

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харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, киев, харьковская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), международный комитет красного креста (мккк)