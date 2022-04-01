СВР: Запад пытается помочь Киеву уйти от ответственности за преступления
СВР: Запад пытается помочь Киеву избежать ответственности за нарушения гуманитарного права
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти многих западных стран осведомлены о грубых нарушениях Киевом гуманитарного права, пытаются помочь ему избежать ответственности, заявила Служба внешней разведки РФ.
По данным СВР, есть сведения о том, что "украинские власти убеждают западных покровителей" побудить Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации "отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным".
"Такие манипуляции вокруг российских военнопленных убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств, считающих себя мировыми поборниками прав человека, не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права, но и пытаются помочь ему избежать ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы СВР.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства такой жестокости.