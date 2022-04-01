https://ria.ru/20220401/sumka-1781293292.html

Захарова прокомментировала отказ Chanel продать сумку россиянке

Захарова прокомментировала отказ Chanel продать сумку россиянке - РИА Новости, 01.04.2022

Захарова прокомментировала отказ Chanel продать сумку россиянке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в торговом центре в Дубае, напомнив РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:25

2022-04-01T14:25

2022-04-01T14:26

в мире

коко шанель (габриэль шанель)

россия

дубай (город)

chanel

мария захарова

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в торговом центре в Дубае, напомнив о связи Коко Шанель с нацистами Третьего рейха.Ранее в пятницу россиянка Лиза Литвин сообщила РИА Новости, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны."Ряд блогеров сообщили... что официальные магазины торговой марки "Шанель" за рубежом отказались продавать свою продукцию гражданам России. Якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов "Шанель" подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Российскую Федерацию. Видимо, управляющие наследием "Великой Коко" таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по "отмене России"", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Странно, да? При чем здесь антифашисткая операция России и французский дом моды? А очень даже при том. Мы просто открыли шкаф, из которого выпали еще не сгнившие скелеты 80-летней давности", - добавила Захарова, напомнив, что во время Второй Мировой войны Коко Шанель была "коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха".По ее словам, Коко Шанель "настолько сочувствовала немецким хозяевам Парижа", что участвовала в попытках организации секретных переговоров Рейха с Британией. "Надо сказать, что немцы ценили Коко и позволяли ей жить в роскошных апартаментах отеля "Ритц", в то время как простые парижане едва сводили концы с концами в условиях немецкой оккупации и эксплуатации своей экономики", - добавила Захарова."Мы - очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем всё, перевернув страницу и дав дорогу будущему. Но если эта дорога оказалось кольцевой, мы этот порочный круг разорвем. А вот дом "Шанель" может возвращаться на круги своя и, как его создательница, поддерживать нацизм. Но теперь об этом будут знать все", - подчеркнула Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, коко шанель (габриэль шанель), россия, дубай (город), chanel, мария захарова