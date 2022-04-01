https://ria.ru/20220401/sud-1781344601.html
В Мордовии будут судить студентку, бросившую младенца на морозе
В Мордовии будут судить студентку, бросившую младенца на морозе - РИА Новости, 01.04.2022
В Мордовии будут судить студентку, бросившую младенца на морозе
Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:12
2022-04-01T17:12
2022-04-01T17:12
происшествия
россия
республика мордовия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ардатов
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Девушка, зимой оставившая новорожденную дочь на крыльце дома в Мордовии, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба МВД по республике.Как сообщала полиция, утром 19 января жители частного дома в переулке Полежаева в Ардатове обнаружили на крыльце пакет с младенцем, завернутым в материю. Ребенка доставили в больницу. Матерью девочки оказалась 18-летняя студентка местного колледжа."Утром 18 января девушка на съемной квартире самостоятельно родила девочку. Примерно в 04.00 19 января она оставила ее на улице. В результате малышка получила переохлаждение. По словам обвиняемой, имеющей на иждивении еще одного ребенка, 2020 года рождения, о своей беременности и произошедших родах она не говорила ни мужу, отцу детей, ни родственникам, опасаясь их осуждения", - говорится в релизе.Было возбуждено уголовное дело по статьям 125 УК РФ "Оставление в опасности" и 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"."Уголовное дело направлено в суд. В отношении местной жительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба ребенка находятся с родителями. Свою вину в совершенном преступлении девушка признала полностью", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220320/mladenets-1779145538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика мордовия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ардатов, следственный комитет россии (ск рф)
В Мордовии будут судить студентку, бросившую младенца на морозе
В Мордовии будут судить студентку, бросившую своего новорожденного ребенка на морозе