https://ria.ru/20220401/stroitelstvo-1781218691.html
Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок
Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок - РИА Новости, 01.04.2022
Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок
Строительство в Новосибирской области "меганаучной" установки - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) благодаря отечественным комплектующим начнется в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:22
2022-04-01T10:22
2022-04-01T10:22
экономика
андрей травников
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Строительство в Новосибирской области "меганаучной" установки - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) благодаря отечественным комплектующим начнется в срок, сообщает облправительство.В региональном совещании о проблемах и предложениях по обеспечению деятельности в сфере научно-образовательного комплекса и инноваций в условиях внешнего санкционного давления принял участие глава Новосибирской области Андрей Травников."Участники совещания доложили, что ускорительный комплекс ЦКП СКИФ на 90% состоит из отечественных комплектующих, в том числе производства новосибирских предприятий. Задел по изготовлению ускорительного оборудования в России позволяет говорить о соблюдении сроков старта строительства ЦКП СКИФ", - говорится в сообщении.Как сообщалось, основной этап строительства установки СКИФ, которая станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире, планируется начать уже весной этого года.Губернатор Травников подтвердил, что санкционное давление коснулось всех отраслей экономики России и отметил, что нужно быть готовыми к преодолению новых вызовов и актуализации стоящих задач."Конечно же, в первую очередь мы уделяем внимание тем отраслям, которые нас кормят, обеспечивают рабочие места, работоспособность нашей страны. Но в сегодняшней ситуации роль вузов и научных институтов повышается, потому что на повестке как никогда остро стоит вопрос импортозамещения. Мы должны проанализировать, как новые ограничения влияют на деятельность научных коллективов, какие меры следует принимать и как мы будем решать новые задачи в сфере импортозамещения. Необходимо расставить акценты, чтобы проводить эту работу максимально эффективно", - сказал он.В облправительстве добавили, что в условиях санкций оперативное принятие мер по обеспечению устойчивости экономики региона является одним из приоритетов для властей Новосибирской области.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html
https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей травников, новосибирская область, россия
Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок
Строительство синхротрона СКИФ в Новосибирской области начнется в срок
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости.
Строительство в Новосибирской области "меганаучной" установки - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) благодаря отечественным комплектующим начнется в срок, сообщает
облправительство.
В региональном совещании о проблемах и предложениях по обеспечению деятельности в сфере научно-образовательного комплекса и инноваций в условиях внешнего санкционного давления принял участие глава Новосибирской области Андрей Травников
.
"Участники совещания доложили, что ускорительный комплекс ЦКП СКИФ на 90% состоит из отечественных комплектующих, в том числе производства новосибирских предприятий. Задел по изготовлению ускорительного оборудования в России
позволяет говорить о соблюдении сроков старта строительства ЦКП СКИФ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, основной этап строительства установки СКИФ, которая станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире, планируется начать уже весной этого года.
Губернатор Травников подтвердил, что санкционное давление коснулось всех отраслей экономики России и отметил, что нужно быть готовыми к преодолению новых вызовов и актуализации стоящих задач.
"Конечно же, в первую очередь мы уделяем внимание тем отраслям, которые нас кормят, обеспечивают рабочие места, работоспособность нашей страны. Но в сегодняшней ситуации роль вузов и научных институтов повышается, потому что на повестке как никогда остро стоит вопрос импортозамещения. Мы должны проанализировать, как новые ограничения влияют на деятельность научных коллективов, какие меры следует принимать и как мы будем решать новые задачи в сфере импортозамещения. Необходимо расставить акценты, чтобы проводить эту работу максимально эффективно", - сказал он.
В облправительстве добавили, что в условиях санкций оперативное принятие мер по обеспечению устойчивости экономики региона является одним из приоритетов для властей Новосибирской области
.