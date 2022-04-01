https://ria.ru/20220401/stroitelstvo-1781218691.html

Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок

Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок - РИА Новости, 01.04.2022

Строительство синхротрона СКИФ в Сибири начнется в срок

Строительство в Новосибирской области "меганаучной" установки - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) благодаря отечественным комплектующим начнется в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:22

2022-04-01T10:22

2022-04-01T10:22

экономика

андрей травников

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Строительство в Новосибирской области "меганаучной" установки - Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) благодаря отечественным комплектующим начнется в срок, сообщает облправительство.В региональном совещании о проблемах и предложениях по обеспечению деятельности в сфере научно-образовательного комплекса и инноваций в условиях внешнего санкционного давления принял участие глава Новосибирской области Андрей Травников."Участники совещания доложили, что ускорительный комплекс ЦКП СКИФ на 90% состоит из отечественных комплектующих, в том числе производства новосибирских предприятий. Задел по изготовлению ускорительного оборудования в России позволяет говорить о соблюдении сроков старта строительства ЦКП СКИФ", - говорится в сообщении.Как сообщалось, основной этап строительства установки СКИФ, которая станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины не только в России, но и в мире, планируется начать уже весной этого года.Губернатор Травников подтвердил, что санкционное давление коснулось всех отраслей экономики России и отметил, что нужно быть готовыми к преодолению новых вызовов и актуализации стоящих задач."Конечно же, в первую очередь мы уделяем внимание тем отраслям, которые нас кормят, обеспечивают рабочие места, работоспособность нашей страны. Но в сегодняшней ситуации роль вузов и научных институтов повышается, потому что на повестке как никогда остро стоит вопрос импортозамещения. Мы должны проанализировать, как новые ограничения влияют на деятельность научных коллективов, какие меры следует принимать и как мы будем решать новые задачи в сфере импортозамещения. Необходимо расставить акценты, чтобы проводить эту работу максимально эффективно", - сказал он.В облправительстве добавили, что в условиях санкций оперативное принятие мер по обеспечению устойчивости экономики региона является одним из приоритетов для властей Новосибирской области.

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html

https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html

новосибирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, андрей травников, новосибирская область, россия