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Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.04.2022
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Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой
Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.04.2022
Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал в Telegram-канале дипмиссии инициативу американских сенаторов изменить формат Организации американских... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T05:56
2022-04-01T08:04
в мире
сша
россия
латинская америка
анатолий антонов
владимир путин
энтони блинкен
украина
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал в Telegram-канале дипмиссии инициативу американских сенаторов изменить формат Организации американских государств (ОАГ) попыткой посеять рознь между Москвой и странами Латинской Америки.Ранее двухпартийная группа членов сената США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ в связи с событиями на Украине.По словам Антонова, речь идет об очередном проявлении "замшелой доктрины Монро", в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю.Российский посол призвал американских коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, латинская америка, анатолий антонов, владимир путин, энтони блинкен, украина, организация американских государств, вашингтон
05:56 01.04.2022 (обновлено: 08:04 01.04.2022)
 
Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой

Посол Антонов: США пытаются поссорить Россию со странами Латинской Америки

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал в Telegram-канале дипмиссии инициативу американских сенаторов изменить формат Организации американских государств (ОАГ) попыткой посеять рознь между Москвой и странами Латинской Америки.
Ранее двухпартийная группа членов сената США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ в связи с событиями на Украине.
"Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки", — сказал дипломат.
По словам Антонова, речь идет об очередном проявлении "замшелой доктрины Монро", в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю.
Российский посол призвал американских коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
04:05
США должны перестать размахивать "санкционной дубиной", заявил Антонов
 
В миреСШАРоссияЛатинская АмерикаАнатолий АнтоновВладимир ПутинЭнтони БлинкенУкраинаОрганизация американских государствВашингтон
 
 
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