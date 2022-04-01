https://ria.ru/20220401/ssora-1781195462.html

Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой

Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой - РИА Новости, 01.04.2022

Антонов обвинил Вашингтон в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал в Telegram-канале дипмиссии инициативу американских сенаторов изменить формат Организации американских... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T05:56

2022-04-01T05:56

2022-04-01T08:04

в мире

сша

россия

латинская америка

анатолий антонов

владимир путин

энтони блинкен

украина

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал в Telegram-канале дипмиссии инициативу американских сенаторов изменить формат Организации американских государств (ОАГ) попыткой посеять рознь между Москвой и странами Латинской Америки.Ранее двухпартийная группа членов сената США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ в связи с событиями на Украине.По словам Антонова, речь идет об очередном проявлении "замшелой доктрины Монро", в основе которой — откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю.Российский посол призвал американских коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/razvitie-1781193231.html

сша

россия

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украина

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, латинская америка, анатолий антонов, владимир путин, энтони блинкен, украина, организация американских государств, вашингтон