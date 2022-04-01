https://ria.ru/20220401/ssha-1781286073.html
США не смогут предложить Украине гарантии безопасности, пишут СМИ
США не смогут предложить Украине гарантии безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2022
США не смогут предложить Украине гарантии безопасности, пишут СМИ
Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые от них требует Киев. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:04
2022-04-01T14:04
2022-04-01T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые от них требует Киев.Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль."Но маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует", - говорится в сообщении телеканалаРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781065914.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:04 01.04.2022 (обновлено: 14:09 01.04.2022)
США не смогут предложить Украине гарантии безопасности, пишут СМИ
CNN: США вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые от них требует Киев
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости.
Телеканал CNN
со ссылкой на источники утверждает, что США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые от них требует Киев.
Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
"Но маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует", - говорится в сообщении телеканала
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.