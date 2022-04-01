https://ria.ru/20220401/ssha-1781187735.html

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Россию

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Россию - РИА Новости, 01.04.2022

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Россию

Граждане США должны немедленно покинуть территорию России и Украины, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:41

2022-04-01T00:41

2022-04-01T00:41

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Граждане США должны немедленно покинуть территорию России и Украины, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.Он отметил, что американское правительство серьезно относится к обязанности оповещать своих граждан о "событиях, способных повлиять на их безопасность" за пределами США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774705735.html

https://ria.ru/20220302/posolstvo-1776060729.html

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в мире, сша, украина, киев, россия, нед прайс, государственный департамент сша