https://ria.ru/20220401/sputnik-m-1781192607.html

Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет

Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет - РИА Новости, 01.04.2022

Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет

Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T03:20

2022-04-01T03:20

2022-04-01T03:47

вакцина "спутник м"

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что исследования с участием детей 6-11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет.

https://ria.ru/20220319/vaktsina-1778971473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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