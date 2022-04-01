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Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет - РИА Новости, 01.04.2022
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Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет - РИА Новости, 01.04.2022
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет
Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T03:20
2022-04-01T03:47
вакцина "спутник м"
россия
москва
общество
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что исследования с участием детей 6-11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет.
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вакцина "спутник м", россия, москва, общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:20 01.04.2022 (обновлено: 03:47 01.04.2022)
 
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет

Гинцбург: исследования "Спутника М" для детей 6-11 лет начнутся через неделю в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках… Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что исследования с участием детей 6-11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет.
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