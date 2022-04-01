https://ria.ru/20220401/sputnik-m-1781192607.html
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет - РИА Новости, 01.04.2022
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет
Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T03:20
2022-04-01T03:20
2022-04-01T03:47
вакцина "спутник м"
россия
москва
общество
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0293ae554736eed8128e805f57e79c6a.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" для детей 6-11 лет пройдут в Москве, начать их планируется в конце следующей недели, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что исследования с участием детей 6-11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей 6-11 лет.
https://ria.ru/20220319/vaktsina-1778971473.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497928_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a48cb32cc07f835728a1f2c1903ccd75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник м", россия, москва, общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:20 01.04.2022 (обновлено: 03:47 01.04.2022)
Гинцбург рассказал об исследованиях "Спутника М" для детей 6-11 лет
Гинцбург: исследования "Спутника М" для детей 6-11 лет начнутся через неделю в Москве