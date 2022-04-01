https://ria.ru/20220401/sovbez-1781259500.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2022

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также международные телефонные разговоры, в том... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:49

2022-04-01T12:49

2022-04-01T12:49

политика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также международные телефонные разговоры, в том числе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров, продолжает диалог. Один из них будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем. Сообщение дадим... В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220401/razgovor-1781253870.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии