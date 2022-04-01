https://ria.ru/20220401/sovbez-1781259500.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 01.04.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также международные телефонные разговоры, в том... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:49
2022-04-01T12:49
2022-04-01T12:49
политика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также международные телефонные разговоры, в том числе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров, продолжает диалог. Один из них будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем. Сообщение дадим... В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220401/razgovor-1781253870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет 1 апреля совещание с членами Совбеза и телефонный разговор с Эрдоганом
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также международные телефонные разговоры, в том числе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров, продолжает диалог. Один из них будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем. Сообщение дадим... В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.