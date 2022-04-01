https://ria.ru/20220401/sotrudnichestvo-1781352970.html

На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая

На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 01.04.2022

На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая

Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2022" после пандемийного перерыва пройдет в Благовещенске в мае, ее основной темой станет российско-китайское... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:45

2022-04-01T17:45

2022-04-01T17:50

экономика

россия

амурская область

хэйлунцзян

благовещенск

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761220595_0:149:3375:2047_1920x0_80_0_0_c6293c8d1235e9184f9b7762731c20c1.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2022" после пандемийного перерыва пройдет в Благовещенске в мае, ее основной темой станет российско-китайское сотрудничество, сообщает правительство Приамурья.Выставка будет проходить в течение трёх дней, главной площадкой станет общественно-культурный центр, также будет вестись онлайн-трансляция. В форуме планируют участвовать представители федеральной и региональной власти, деловых объединений, банковского сектора, а также российские и зарубежные компании. Список участников сейчас формируется."Основной целью "АмурЭкспоФорума-2022" в этом году станет позиционирование Амурской области как одного из важнейших центров развития российско-китайского сотрудничества, а также презентация "образа будущего" Амурской области и Благовещенска", - сообщает правительство Приамурья.Как отметила первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, в этом году в рамках форума одной из центральных площадок станет стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая, "которое в ближайшем будущем выйдет на качественно новый уровень"."Также вместе с федеральными и региональными экспертами планируем обсудить целый ряд других актуальных тем. Например, развитие городской среды, внутреннего туризма, отраслей импорта и экспорта, поддержку малого и среднего бизнеса", - добавила Киреева, ее слова приводится в сообщении."АмурЭкспоФорум" ежегодно проходит в Благовещенске с 1992 года, в традиционном формате форум прошел в 2019 году, в 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19, в 2021 году его провели в формате выездной сессии Восточного экономического форума с участием глав Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html

https://ria.ru/20220331/primore-1781130054.html

россия

амурская область

хэйлунцзян

благовещенск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, амурская область, хэйлунцзян, благовещенск, китай, в мире