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На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 01.04.2022
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На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая
На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 01.04.2022
На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая
Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2022" после пандемийного перерыва пройдет в Благовещенске в мае, ее основной темой станет российско-китайское... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:45
2022-04-01T17:50
экономика
россия
амурская область
хэйлунцзян
благовещенск
китай
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2022" после пандемийного перерыва пройдет в Благовещенске в мае, ее основной темой станет российско-китайское сотрудничество, сообщает правительство Приамурья.Выставка будет проходить в течение трёх дней, главной площадкой станет общественно-культурный центр, также будет вестись онлайн-трансляция. В форуме планируют участвовать представители федеральной и региональной власти, деловых объединений, банковского сектора, а также российские и зарубежные компании. Список участников сейчас формируется."Основной целью "АмурЭкспоФорума-2022" в этом году станет позиционирование Амурской области как одного из важнейших центров развития российско-китайского сотрудничества, а также презентация "образа будущего" Амурской области и Благовещенска", - сообщает правительство Приамурья.Как отметила первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, в этом году в рамках форума одной из центральных площадок станет стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая, "которое в ближайшем будущем выйдет на качественно новый уровень"."Также вместе с федеральными и региональными экспертами планируем обсудить целый ряд других актуальных тем. Например, развитие городской среды, внутреннего туризма, отраслей импорта и экспорта, поддержку малого и среднего бизнеса", - добавила Киреева, ее слова приводится в сообщении."АмурЭкспоФорум" ежегодно проходит в Благовещенске с 1992 года, в традиционном формате форум прошел в 2019 году, в 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19, в 2021 году его провели в формате выездной сессии Восточного экономического форума с участием глав Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html
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россия
амурская область
хэйлунцзян
благовещенск
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экономика, россия, амурская область, хэйлунцзян, благовещенск, китай, в мире
17:45 01.04.2022 (обновлено: 17:50 01.04.2022)
 
На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая

Основной темой "АмурЭкспоФорума" в Благовещенске станет сотрудничество России и Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2022" после пандемийного перерыва пройдет в Благовещенске в мае, ее основной темой станет российско-китайское сотрудничество, сообщает правительство Приамурья.
Выставка будет проходить в течение трёх дней, главной площадкой станет общественно-культурный центр, также будет вестись онлайн-трансляция. В форуме планируют участвовать представители федеральной и региональной власти, деловых объединений, банковского сектора, а также российские и зарубежные компании. Список участников сейчас формируется.
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"Основной целью "АмурЭкспоФорума-2022" в этом году станет позиционирование Амурской области как одного из важнейших центров развития российско-китайского сотрудничества, а также презентация "образа будущего" Амурской области и Благовещенска", - сообщает правительство Приамурья.
Как отметила первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева, в этом году в рамках форума одной из центральных площадок станет стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая, "которое в ближайшем будущем выйдет на качественно новый уровень".
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"Также вместе с федеральными и региональными экспертами планируем обсудить целый ряд других актуальных тем. Например, развитие городской среды, внутреннего туризма, отраслей импорта и экспорта, поддержку малого и среднего бизнеса", - добавила Киреева, ее слова приводится в сообщении.
"АмурЭкспоФорум" ежегодно проходит в Благовещенске с 1992 года, в традиционном формате форум прошел в 2019 году, в 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19, в 2021 году его провели в формате выездной сессии Восточного экономического форума с участием глав Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
 
ЭкономикаРоссияАмурская областьХэйлунцзянБлаговещенскКитайВ мире
 
 
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