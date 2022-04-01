17:45 01.04.2022 (обновлено: 17:50 01.04.2022)
На "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске обсудят сотрудничество России и Китая
Основной темой "АмурЭкспоФорума" в Благовещенске станет сотрудничество России и Китая
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
Пассажирский пункт пропуска в городе Хэйхэ на берегу Амура
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2022" после пандемийного перерыва пройдет в Благовещенске в мае, ее основной темой станет российско-китайское сотрудничество, сообщает правительство Приамурья.
Выставка будет проходить в течение трёх дней, главной площадкой станет общественно-культурный центр, также будет вестись онлайн-трансляция. В форуме планируют участвовать представители федеральной и региональной власти, деловых объединений, банковского сектора, а также российские и зарубежные компании. Список участников сейчас формируется.
"Основной целью "АмурЭкспоФорума-2022" в этом году станет позиционирование Амурской области как одного из важнейших центров развития российско-китайского сотрудничества, а также презентация "образа будущего" Амурской области и Благовещенска", - сообщает правительство Приамурья.
"Также вместе с федеральными и региональными экспертами планируем обсудить целый ряд других актуальных тем. Например, развитие городской среды, внутреннего туризма, отраслей импорта и экспорта, поддержку малого и среднего бизнеса", - добавила Киреева, ее слова приводится в сообщении.
"АмурЭкспоФорум" ежегодно проходит в Благовещенске с 1992 года, в традиционном формате форум прошел в 2019 году, в 2020 году его отменили из-за пандемии COVID-19, в 2021 году его провели в формате выездной сессии Восточного экономического форума с участием глав Амурской области и провинции Хэйлунцзян.