https://ria.ru/20220401/soglasheniya-1781317658.html
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:45
2022-04-01T15:45
2022-04-01T15:45
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов."С признанием Донецкой и Луганской народных республик в полном объеме будет восстановлено сотрудничество с этими регионами, с которыми всегда была очень тесная связь… Сейчас мы рассчитываем быть в числе первых регионов России, которые подпишут с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой полноценные торгово-экономические соглашения и соглашения в культурно-гуманитарной области", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220401/pozitsiya-1781277043.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР
Постпред Мурадов: Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР