https://ria.ru/20220401/soglasheniya-1781317658.html

Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР

Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022

Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР

Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:45

2022-04-01T15:45

2022-04-01T15:45

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов."С признанием Донецкой и Луганской народных республик в полном объеме будет восстановлено сотрудничество с этими регионами, с которыми всегда была очень тесная связь… Сейчас мы рассчитываем быть в числе первых регионов России, которые подпишут с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой полноценные торгово-экономические соглашения и соглашения в культурно-гуманитарной области", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220401/pozitsiya-1781277043.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

республика крым

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, республика крым