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Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
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Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.04.2022
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:45
2022-04-01T15:45
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов."С признанием Донецкой и Луганской народных республик в полном объеме будет восстановлено сотрудничество с этими регионами, с которыми всегда была очень тесная связь… Сейчас мы рассчитываем быть в числе первых регионов России, которые подпишут с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой полноценные торгово-экономические соглашения и соглашения в культурно-гуманитарной области", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20220401/pozitsiya-1781277043.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, в мире, республика крым
15:45 01.04.2022
 
Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР

Постпред Мурадов: Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Крым намерен заключить торгово-экономические соглашения с народными республиками Донбасса, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
"С признанием Донецкой и Луганской народных республик в полном объеме будет восстановлено сотрудничество с этими регионами, с которыми всегда была очень тесная связь… Сейчас мы рассчитываем быть в числе первых регионов России, которые подпишут с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой полноценные торгово-экономические соглашения и соглашения в культурно-гуманитарной области", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 13:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский напомнил, что позиция России по Крыму и Донбассу неизменна
 
Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреРеспублика Крым
 
 
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