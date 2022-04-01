https://ria.ru/20220401/sobstvennost-1781261687.html

Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности

Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности - РИА Новости, 01.04.2022

Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности

На Западе сейчас происходит бандитский отъем российской собственности, в том числе частной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:55

2022-04-01T12:55

2022-04-01T12:55

экономика

газпром

роснефть

минэкономики фрг

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На Западе сейчас происходит бандитский отъем российской собственности, в том числе частной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное", - сказал он журналистам."Мы видим также бандитские совершенно действия в отношении наших резервов, о чем, собственно, говорил президент Путин. Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка вот национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего", - добавил Песков.В СМИ появились сообщения о том, что Минэкономики ФРГ изучает вопрос национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти".

https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, газпром, роснефть, минэкономики фрг, дмитрий песков, россия