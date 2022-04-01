https://ria.ru/20220401/sobstvennost-1781261687.html
Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности
Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности - РИА Новости, 01.04.2022
Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности
На Западе сейчас происходит бандитский отъем российской собственности, в том числе частной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:55
2022-04-01T12:55
2022-04-01T12:55
экономика
газпром
роснефть
минэкономики фрг
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На Западе сейчас происходит бандитский отъем российской собственности, в том числе частной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное", - сказал он журналистам."Мы видим также бандитские совершенно действия в отношении наших резервов, о чем, собственно, говорил президент Путин. Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка вот национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего", - добавил Песков.В СМИ появились сообщения о том, что Минэкономики ФРГ изучает вопрос национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти".
https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, роснефть, минэкономики фрг, дмитрий песков, россия
Песков обвинил Запад в бандитском отъеме российской собственности
Песков: на Западе происходит бандитский отъем российской собственности, включая частную
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На Западе сейчас происходит бандитский отъем российской собственности, в том числе частной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное", - сказал он журналистам.
"Мы видим также бандитские совершенно действия в отношении наших резервов, о чем, собственно, говорил президент Путин. Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка вот национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего", - добавил Песков.
В СМИ появились сообщения о том, что Минэкономики ФРГ
изучает вопрос национализации "дочек" "Газпрома
" и "Роснефти
".