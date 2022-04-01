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РПЦ просит вернуть ей Успенский собор во Владимире
РПЦ просит вернуть ей Успенский собор во Владимире - РИА Новости, 01.04.2022
РПЦ просит вернуть ей Успенский собор во Владимире
Владимирская епархия Русской православной церкви подала документы в Росимущество с просьбой передать ей в безвозмездное пользование Успенский кафедральный собор РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:58
2022-04-01T16:58
2022-04-01T16:58
религия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
русская православная церковь
юнеско
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Владимирская епархия Русской православной церкви подала документы в Росимущество с просьбой передать ей в безвозмездное пользование Успенский кафедральный собор во Владимире, сообщили РИА Новости в епархии."Мы подали документы в Росимущество на передачу в безвозмездное пользование епархии Успенского кафедрального собора", - сообщили РИА Новости в отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимирской епархии.В епархии отметили, что церкви уже передана колокольня Успенского собора.Успенский кафедральный собор находится в совместном пользовании Владимирско-суздальского музея заповедника и Русской православной церкви. Собор был построен при князе Андрее Боголюбском в 1158-1160 годах. В 1992 году Успенский собор был включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный храм, где сохранились фрески Андрея Рублева.
https://ria.ru/20211228/raka-1765791859.html
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), русская православная церковь, юнеско
РПЦ просит вернуть ей Успенский собор во Владимире
РПЦ подала документы на безвозмездное пользование Успенским собором во Владимире