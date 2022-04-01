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Скверу перед зданием Академии Строганова в Москве вернут исторический облик

Скверу перед зданием Академии Строганова в Москве вернут исторический облик - РИА Новости, 04.04.2022

Скверу перед зданием Академии Строганова в Москве вернут исторический облик

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе Москвы приведут в порядок территорию перед зданием... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-01T14:43

2022-04-01T14:43

2022-04-04T14:46

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе Москвы приведут в порядок территорию перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.Отмечается, что проект благоустройства разработан совместно с преподавателями и студентами академии.В рамках запланированных работ площадь перед зданием замостят гранитом, обновят покрытие пешеходных дорожек, вместо ограждений вдоль забора и перед входом в здание высадят кустарники.В сквере на главной площади создадут зоны отдыха с удобными скамейками, установят велопарковки. Освещение заменят на современные фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками.Территории дополнительно озеленят: высадят можжевельник, боярышник, кизильник, чубушник, розу морщинистую и взрослые деревья – липы, клены, декоративные яблони. Разобьют клумбы непрерывного цветения из теневыносливых многолетних растений.К работам планируется приступить во втором квартале этого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва