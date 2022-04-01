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Скверу перед зданием Академии Строганова в Москве вернут исторический облик
Скверу перед зданием Академии Строганова в Москве вернут исторический облик - РИА Новости, 04.04.2022
Скверу перед зданием Академии Строганова в Москве вернут исторический облик
Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе Москвы приведут в порядок территорию перед зданием... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-01T14:43
2022-04-01T14:43
2022-04-04T14:46
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе Москвы приведут в порядок территорию перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.Отмечается, что проект благоустройства разработан совместно с преподавателями и студентами академии.В рамках запланированных работ площадь перед зданием замостят гранитом, обновят покрытие пешеходных дорожек, вместо ограждений вдоль забора и перед входом в здание высадят кустарники.В сквере на главной площади создадут зоны отдыха с удобными скамейками, установят велопарковки. Освещение заменят на современные фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками.Территории дополнительно озеленят: высадят можжевельник, боярышник, кизильник, чубушник, розу морщинистую и взрослые деревья – липы, клены, декоративные яблони. Разобьют клумбы непрерывного цветения из теневыносливых многолетних растений.К работам планируется приступить во втором квартале этого года.
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства
в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе Москвы приведут в порядок территорию перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что проект благоустройства разработан совместно с преподавателями и студентами академии.
В рамках запланированных работ площадь перед зданием замостят гранитом, обновят покрытие пешеходных дорожек, вместо ограждений вдоль забора и перед входом в здание высадят кустарники.
"В сквере перед Академией, по просьбе преподавателей и студентов, появится выставочное пространство под открытым небом: специалисты смонтируют постаменты для скульптур и арт-объектов из Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства при Академии. Аналогичные постаменты со скульптурами располагались у здания в 50-х годах прошлого века", - говорится в сообщении.
В сквере на главной площади создадут зоны отдыха с удобными скамейками, установят велопарковки. Освещение заменят на современные фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками.
Территории дополнительно озеленят: высадят можжевельник, боярышник, кизильник, чубушник, розу морщинистую и взрослые деревья – липы, клены, декоративные яблони. Разобьют клумбы непрерывного цветения из теневыносливых многолетних растений.
К работам планируется приступить во втором квартале этого года.