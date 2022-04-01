https://ria.ru/20220401/sklady-1781251451.html

Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово

Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 01.04.2022

Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово

В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:31

2022-04-01T12:31

2022-04-01T12:31

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

домодедово

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Складские помещения расположены в деревне Сосино. Застройщик – ООО "Золотой теленок". В них будут хранить малые архитектурные формы как в готовом виде, так и их составляющие – отдельные элементы и детали. Общий объем инвестиций составил порядка 40 миллионов рублей."Ввод в эксплуатацию данных объектов позволил создать 18 новых рабочих мест на территории Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220315/pererabotka-1778258496.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, домодедово