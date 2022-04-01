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Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово
Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 01.04.2022
Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово
В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:31
2022-04-01T12:31
2022-04-01T12:31
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московская область (подмосковье)
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домодедово
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Складские помещения расположены в деревне Сосино. Застройщик – ООО "Золотой теленок". В них будут хранить малые архитектурные формы как в готовом виде, так и их составляющие – отдельные элементы и детали. Общий объем инвестиций составил порядка 40 миллионов рублей."Ввод в эксплуатацию данных объектов позволил создать 18 новых рабочих мест на территории Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/pererabotka-1778258496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, домодедово