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Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 01.04.2022
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Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово
Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 01.04.2022
Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово
В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:31
2022-04-01T12:31
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
домодедово
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Складские помещения расположены в деревне Сосино. Застройщик – ООО "Золотой теленок". В них будут хранить малые архитектурные формы как в готовом виде, так и их составляющие – отдельные элементы и детали. Общий объем инвестиций составил порядка 40 миллионов рублей."Ввод в эксплуатацию данных объектов позволил создать 18 новых рабочих мест на территории Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/pererabotka-1778258496.html
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экономика, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, домодедово
12:31 01.04.2022
 

Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиДва складских помещения построили в подмосковном Домодедово
Два складских помещения построили в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В городском округе Домодедово Московской области завершено строительство двух складских помещений общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Складские помещения расположены в деревне Сосино. Застройщик – ООО "Золотой теленок". В них будут хранить малые архитектурные формы как в готовом виде, так и их составляющие – отдельные элементы и детали. Общий объем инвестиций составил порядка 40 миллионов рублей.
"Ввод в эксплуатацию данных объектов позволил создать 18 новых рабочих мест на территории Московской области", - говорится в сообщении.
На строительной площадке комплекса переработки полимеров в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Коммерческая недвижимостьДомодедово
 
 
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