https://ria.ru/20220401/sk-1781396188.html

СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных

СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных - РИА Новости, 01.04.2022

СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные СВР о том, что Украина пытается скрыть информацию о пытках российских... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:37

2022-04-01T22:37

2022-04-01T22:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

следственный комитет россии (ск рф)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные СВР о том, что Украина пытается скрыть информацию о пытках российских военнопленных, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СВР РФ сообщили, что к ним поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих в Киеве предпринимают усилия, чтобы предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов. Кроме того, по данным СВР, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным."Председатель СК РФ поручил следователям центрального аппарата оперативно запросить данные Службы внешней разведки о действиях украинских силовиков, направленных против российских военнослужащих, и дать правовую оценку действиям националистов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что следствие примет все меры к установлению и привлечению к ответственности всех причастных."Подобные действия украинских боевиков – тех, кто издевался над задержанными, и тех, кто санкционировал такое жестокое обращение, получат со стороны российского следствия всестороннюю правовую оценку и будут квалифицированы как особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр