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СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/sk-1781396188.html
СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных
СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных - РИА Новости, 01.04.2022
СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные СВР о том, что Украина пытается скрыть информацию о пытках российских... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:37
2022-04-01T22:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные СВР о том, что Украина пытается скрыть информацию о пытках российских военнопленных, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СВР РФ сообщили, что к ним поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих в Киеве предпринимают усилия, чтобы предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов. Кроме того, по данным СВР, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным."Председатель СК РФ поручил следователям центрального аппарата оперативно запросить данные Службы внешней разведки о действиях украинских силовиков, направленных против российских военнослужащих, и дать правовую оценку действиям националистов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что следствие примет все меры к установлению и привлечению к ответственности всех причастных."Подобные действия украинских боевиков – тех, кто издевался над задержанными, и тех, кто санкционировал такое жестокое обращение, получат со стороны российского следствия всестороннюю правовую оценку и будут квалифицированы как особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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в мире, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
22:37 01.04.2022
 
СК запросит данные о попытках Украины скрыть информацию о пытках пленных

СК запросит данные СВР о попытках Украины скрыть информацию о пытках военнопленных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные СВР о том, что Украина пытается скрыть информацию о пытках российских военнопленных, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СВР РФ сообщили, что к ним поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих в Киеве предпринимают усилия, чтобы предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов. Кроме того, по данным СВР, украинские власти убеждают западных покровителей побудить Красный Крест отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.
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"Председатель СК РФ поручил следователям центрального аппарата оперативно запросить данные Службы внешней разведки о действиях украинских силовиков, направленных против российских военнослужащих, и дать правовую оценку действиям националистов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что следствие примет все меры к установлению и привлечению к ответственности всех причастных.
"Подобные действия украинских боевиков – тех, кто издевался над задержанными, и тех, кто санкционировал такое жестокое обращение, получат со стороны российского следствия всестороннюю правовую оценку и будут квалифицированы как особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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