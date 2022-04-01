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СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради фейковых фото - РИА Новости, 01.04.2022
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СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради фейковых фото
СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради фейковых фото - РИА Новости, 01.04.2022
СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради фейковых фото
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:25
2022-04-01T21:29
в мире
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте СК РФ.Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось выставить виновной российскую армию."Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя... Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной", - говорится в сообщении.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".Украинскую сторону уже не раз уличали в съемках постановочных видео и фото для обвинений российской армии. Минобороны РФ 10 марта заявило, что рядом с больницей №3 в Мариуполе совершены постановочные взрывы, которые должны были ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео "братской могилы" с 1,3 тысячи якобы погибших мирных жителей, заявила 16 марта Народная милиция ДНР.
https://ria.ru/20220401/bastrykin-1781385667.html
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в мире, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), украина
21:25 01.04.2022 (обновлено: 21:29 01.04.2022)
 
СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради фейковых фото

СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради постановочных фото

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось выставить виновной российскую армию.
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"Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя... Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной", - говорится в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".
Украинскую сторону уже не раз уличали в съемках постановочных видео и фото для обвинений российской армии. Минобороны РФ 10 марта заявило, что рядом с больницей №3 в Мариуполе совершены постановочные взрывы, которые должны были ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео "братской могилы" с 1,3 тысячи якобы погибших мирных жителей, заявила 16 марта Народная милиция ДНР.
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