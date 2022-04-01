21:25 01.04.2022 (обновлено: 21:29 01.04.2022)
СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради фейковых фото
СК расследует данные об убийстве полицейских в Мариуполе ради постановочных фото
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось выставить виновной российскую армию.
"Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя... Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной", - говорится в сообщении.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".
Украинскую сторону уже не раз уличали в съемках постановочных видео и фото для обвинений российской армии. Минобороны РФ 10 марта заявило, что рядом с больницей №3 в Мариуполе совершены постановочные взрывы, которые должны были ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео "братской могилы" с 1,3 тысячи якобы погибших мирных жителей, заявила 16 марта Народная милиция ДНР.