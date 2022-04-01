https://ria.ru/20220401/sk-1781263077.html

СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине

СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине

Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:58

2022-04-01T12:58

2022-04-01T12:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела о наемничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии. Женщине в установленном порядке будет заочно предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.По имеющимся данным, ради личной выгоды 40-летняя Джойс Костер из Голландии – мать троих детей и участник боевых действий в Косово - совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на Украине."Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают, в том числе, нормы международного гуманитарного права. Согласно российскому законодательству наемничество является уголовно-наказуемым деянием", - подчеркнули в ведомстве.В СК РФ добавили, что Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения иностранной наемницы и документированию всех ее преступлений.

https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии