https://ria.ru/20220401/sk-1781263077.html
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине
Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:58
2022-04-01T12:58
2022-04-01T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела о наемничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии. Женщине в установленном порядке будет заочно предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.По имеющимся данным, ради личной выгоды 40-летняя Джойс Костер из Голландии – мать троих детей и участник боевых действий в Косово - совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на Украине."Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают, в том числе, нормы международного гуманитарного права. Согласно российскому законодательству наемничество является уголовно-наказуемым деянием", - подчеркнули в ведомстве.В СК РФ добавили, что Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения иностранной наемницы и документированию всех ее преступлений.
https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине
Глава СК Бастрыкин поручил найти наемницу из Нидерландов, участвовавшую в боях на Украине
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК
РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела о наемничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии. Женщине в установленном порядке будет заочно предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.
По имеющимся данным, ради личной выгоды 40-летняя Джойс Костер из Голландии – мать троих детей и участник боевых действий в Косово
- совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на Украине
.
"Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают, в том числе, нормы международного гуманитарного права. Согласно российскому законодательству наемничество является уголовно-наказуемым деянием", - подчеркнули в ведомстве.
В СК РФ добавили, что Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения иностранной наемницы и документированию всех ее преступлений.