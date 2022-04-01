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СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/sk-1781263077.html
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине
Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:58
2022-04-01T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела о наемничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии. Женщине в установленном порядке будет заочно предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.По имеющимся данным, ради личной выгоды 40-летняя Джойс Костер из Голландии – мать троих детей и участник боевых действий в Косово - совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на Украине."Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают, в том числе, нормы международного гуманитарного права. Согласно российскому законодательству наемничество является уголовно-наказуемым деянием", - подчеркнули в ведомстве.В СК РФ добавили, что Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения иностранной наемницы и документированию всех ее преступлений.
https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
12:58 01.04.2022
 
СК предъявит обвинение голландке за участие в боевых действиях на Украине

Глава СК Бастрыкин поручил найти наемницу из Нидерландов, участвовавшую в боях на Украине

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские следователи дадут оценку наемнице из Нидерландов, которая участвовала в боевых действиях на Украине, ей намерены заочно предъявить обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России в рамках уголовного дела о наемничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии. Женщине в установленном порядке будет заочно предъявлено обвинение", - сказали в ведомстве.
По имеющимся данным, ради личной выгоды 40-летняя Джойс Костер из Голландии – мать троих детей и участник боевых действий в Косово - совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на Украине.
"Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают, в том числе, нормы международного гуманитарного права. Согласно российскому законодательству наемничество является уголовно-наказуемым деянием", - подчеркнули в ведомстве.
В СК РФ добавили, что Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения иностранной наемницы и документированию всех ее преступлений.
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