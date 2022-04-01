https://ria.ru/20220401/siriya-1781394499.html

Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами

Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами - РИА Новости, 01.04.2022

Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами

Террористы "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:14

2022-04-01T22:14

2022-04-01T22:15

война в сирии

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/97/1557799774_0:18:1560:896_1920x0_80_0_0_8e4b213613d333bb585ba781397470d0.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Террористы "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.Он добавил, что террористы оснащали ракеты отравляющими веществами под руководством специалистов одной из европейских стран."По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения", - добавил Журавлев.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220320/pogibshiy-1779176797.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия