https://ria.ru/20220401/siriya-1781394499.html
Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами
Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами - РИА Новости, 01.04.2022
Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами
Террористы "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:14
2022-04-01T22:14
2022-04-01T22:15
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Террористы "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.Он добавил, что террористы оснащали ракеты отравляющими веществами под руководством специалистов одной из европейских стран."По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения", - добавил Журавлев.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия
22:14 01.04.2022 (обновлено: 22:15 01.04.2022)
Террористы "ан-Нусры"* доставили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами
Террористы "ан-Нусры" доставили в Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Террористы "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в России) доставили в район города Эриха сирийской провинции Идлиб ракеты, снаряженные отравляющими веществами, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"* ("Хайат Тахрир Аш-Шам"*, запрещена в РФ) организована скрытная доставка ракет, снаряженных отравляющими веществами, на опорный пункт террористов в районе города Эриха провинции Идлиб.", - сказал Журавлёв на брифинге.
Он добавил, что террористы оснащали ракеты отравляющими веществами под руководством специалистов одной из европейских стран.
"По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения", - добавил Журавлев.
* Террористическая группировка, запрещенная в России