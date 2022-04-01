Рейтинг@Mail.ru
Рада запретила использовать символы Z и V - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/simvoly-1781341817.html
Рада запретила использовать символы Z и V
Рада запретила использовать символы Z и V - РИА Новости, 01.04.2022
Рада запретила использовать символы Z и V
Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", говорится в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:58
2022-04-01T17:03
в мире
россия
украина
верховная рада украины
донбасс
вооруженные силы рф
партия "слуга народа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте партии "Слуга народа".Власти Украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором"."Народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской …символики и признает Россию государством-террористом", - говорится в сообщении.В партии уточнили, что буквы Z и V "признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам".Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/simvoly-1781166561.html
https://ria.ru/20220328/germaniya-1780439348.html
https://ria.ru/20220327/logotip-1780291213.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, верховная рада украины, донбасс, вооруженные силы рф, партия "слуга народа"
16:58 01.04.2022 (обновлено: 17:03 01.04.2022)
 
Рада запретила использовать символы Z и V

Рада запретила использовать символы Z и V и признала Россию "страной-террористом"

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте партии "Слуга народа".
Власти Украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором".
Участники патриотической акции Георгиевская лента в сквере Пограчников в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 20:17
Парламент Латвии запретил публичную демонстрацию символов Z и V
"Народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской …символики и признает Россию государством-террористом", - говорится в сообщении.
В партии уточнили, что буквы Z и V "признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам".
Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 12:36
Власти нескольких федеральных земель Германии запретили логотип "Z"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 03:03
Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от логотипа "Z"
 
В миреРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныДонбассВооруженные силы РФПартия "Слуга народа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала