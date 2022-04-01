https://ria.ru/20220401/simvoly-1781341817.html

Рада запретила использовать символы Z и V

Рада запретила использовать символы Z и V - РИА Новости, 01.04.2022

Рада запретила использовать символы Z и V

Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", говорится в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:58

2022-04-01T16:58

2022-04-01T17:03

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партия "слуга народа"

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте партии "Слуга народа".Власти Украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором"."Народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской …символики и признает Россию государством-террористом", - говорится в сообщении.В партии уточнили, что буквы Z и V "признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам".Буквы Z, и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/simvoly-1781166561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, верховная рада украины, донбасс, вооруженные силы рф, партия "слуга народа"