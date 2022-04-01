https://ria.ru/20220401/shpionazh-1781307235.html

В Берлине обвинили офицера запаса бундесвера в шпионаже в пользу России

В Берлине обвинили офицера запаса бундесвера в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 01.04.2022

В Берлине обвинили офицера запаса бундесвера в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина ФРГ, бывшего офицера бундесвера в запасе, в шпионажу в пользу России, говорится в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:11

2022-04-01T15:11

2022-04-01T16:43

в мире

германия

дюссельдорф

нато

россия

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против гражданина ФРГ, бывшего офицера бундесвера в запасе, в шпионажу в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства."Федеральная прокуратура выдвинула обвинения в палате Высшем земельном суде в Дюссельдорфе обвинения против немецкого гражданина Ральфа Г. В отношении обвиняемого есть достаточные основания подозревать, что он работал на иностранную разведывательную службу против интересов Федеральной Республики Германия и против страны-члена НАТО", - говорится в документе.По данным прокуратуры, Ральф Г. был офицером запаса бундесвера, возглавлял окружной штаб связи, а также был членов нескольких бизнес-объединения. Не позднее, чем с октября 2014 года он поддерживал через различных людей связи с российской разведывательной службой, вплоть до марта 2020 года он передавал ей информацию, как доступную публично, так и из непубличных источников, которую он получал в рамках своей работы как офицера резерва и участия в бизнес-ассоциациях.Обвиняемый предоставлял российской спецслужбе информацию о резервистах бундесвера, о сотрудничестве между военным и гражданским секторами, в частности, о гражданской обороне, пишет прокуратура. Также обвиняемый передавал информацию о последствиях для ФРГ и ЕС введенных против РФ в 2014 году санкций. Также он передавал персональные данные высокопоставленных представителей бундесвера, контактные данные бизнесменов. Кроме того, сообщает прокуратура, он передавал обзор оборонной политики и политики безопасности США и ее западных союзников. За сотрудничество Ральф Г. получал приглашения на различные мероприятия российских правительственных учреждений, пишет прокуратура, не уточняя, о каких мероприятиях идет речь.

https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html

германия

дюссельдорф

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, дюссельдорф, нато, россия