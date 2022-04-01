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Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию - РИА Новости, 01.04.2022
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Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию
Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию - РИА Новости, 01.04.2022
Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию
Поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала военной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:35
2022-04-01T18:35
в мире
экономика
россия
вино
франция
украина
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала военной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон."С начала конфликта (на Украине - ред.) в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией", - сказал в беседе с агентством Шатийон.Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб рассказала РИА Новости, что россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220313/alko-1777821940.html
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в мире, экономика, россия, вино, франция, украина
18:35 01.04.2022
 
Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию

Глава профсоюза Франции Шатийон сообщил о приостановке поставок шампанского в Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБутылка шампанского
Бутылка шампанского - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бутылка шампанского
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала военной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.
"С начала конфликта (на Украине - ред.) в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией", - сказал в беседе с агентством Шатийон.
Продавец в флагманском магазине сети Беру выходной - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
"Выбор меньше, но он есть". Чем Россия заменит западный алкоголь
Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб рассказала РИА Новости, что россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Производство водки в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 08:00
Покрепче и побольше: европейцы подсели на российский алкоголь
 
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