Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию
Глава профсоюза Франции Шатийон сообщил о приостановке поставок шампанского в Россию
Бутылка шампанского
ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала военной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон.
"С начала конфликта (на Украине - ред.) в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией", - сказал в беседе с агентством Шатийон.
Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб рассказала РИА Новости, что россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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