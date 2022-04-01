https://ria.ru/20220401/shampanskoe-1781363577.html

Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию

Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию - РИА Новости, 01.04.2022

Во Франции сообщили о приостановке поставок шампанского в Россию

Поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала военной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:35

2022-04-01T18:35

2022-04-01T18:35

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россия

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франция

украина

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала военной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны, заявил РИА Новости гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон."С начала конфликта (на Украине - ред.) в Россию не было отправлено ни одной бутылки шампанского. Перспективы дальнейших поставок неизвестны, поскольку тесно связаны с геополитической ситуацией", - сказал в беседе с агентством Шатийон.Ранее директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб рассказала РИА Новости, что россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220313/alko-1777821940.html

https://ria.ru/20220220/alkogol-1773509390.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, россия, вино, франция, украина