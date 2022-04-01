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В Сербии уточнили обстоятельства трагедии в шахте на юге страны
В Сербии уточнили обстоятельства трагедии в шахте на юге страны - РИА Новости, 01.04.2022
В Сербии уточнили обстоятельства трагедии в шахте на юге страны
Взрыва в шахте на юге Сербии не было, восемь горняков погибли от утечки метана, завила вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:16
2022-04-01T16:16
2022-04-01T16:16
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Взрыва в шахте на юге Сербии не было, восемь горняков погибли от утечки метана, завила вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.На шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня на юге Сербии между 04.00 и 05.00 (05.00-06.00 мск) произошло обрушение. По данным руководства поликлиники города Алексинац, погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь.Руководство горнодобывающего предприятия сообщило данные восьми погибших при ЧП утром в пятницу шахтеров, младшему был 31 год. Среди погибших также два его коллеги 1985 и 1988 годов рождения, остальные старше."Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших шахтеров, чьи тела направлены в Ниш, где будет проведено вскрытие. Следственные органы работают, все надлежащие инспекции, полиция, и, я уверена, что вскоре будем иметь причины происшедшего. Это шахта с метаном, оборудованная всем необходимым для мониторинга, и снята каждая секунда происходящего. Не было никакого взрыва, к сожалению, шахтеры задохнулись из-за выхода метана высокой концентрации", - цитирует минэнерго Михайлович.Она добавила, что у погибших остались 12 детей и государство окажет им помощь. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу телеграммой также выразил соболезнования и слова поддержки семьям погибших.
https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
В Сербии уточнили обстоятельства трагедии в шахте на юге страны
Вице-премьер Сербии Михайлович: взрыва в шахте не было, горняки погибли от утечки метана
БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Взрыва в шахте на юге Сербии не было, восемь горняков погибли от утечки метана, завила вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.
На шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня на юге Сербии
между 04.00 и 05.00 (05.00-06.00 мск) произошло обрушение. По данным руководства поликлиники города Алексинац, погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь.
Руководство горнодобывающего предприятия сообщило данные восьми погибших при ЧП утром в пятницу шахтеров, младшему был 31 год. Среди погибших также два его коллеги 1985 и 1988 годов рождения, остальные старше.
"Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших шахтеров, чьи тела направлены в Ниш, где будет проведено вскрытие. Следственные органы работают, все надлежащие инспекции, полиция, и, я уверена, что вскоре будем иметь причины происшедшего. Это шахта с метаном, оборудованная всем необходимым для мониторинга, и снята каждая секунда происходящего. Не было никакого взрыва, к сожалению, шахтеры задохнулись из-за выхода метана высокой концентрации", - цитирует минэнерго Михайлович.
Она добавила, что у погибших остались 12 детей и государство окажет им помощь. Президент Сербии Александр Вучич
в пятницу телеграммой также выразил соболезнования и слова поддержки семьям погибших.