https://ria.ru/20220401/shakhta-1781217821.html
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты - РИА Новости, 01.04.2022
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты
При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:17
2022-04-01T10:17
2022-04-01T10:31
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БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости. При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.Ранее сообщалось, что на шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня произошло обрушение, шахтеры заблокированы под землей. ЧП произошло около 5.00 (6.00 мск)."Погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь, пострадавших доставляют в больницу города Алексинац", - заявил в эфире телеканала директор поликлиники в Алексинаце Родолюб Живадинович.По версии сербского издания Vecernje novosti, в шахте остаются горняки, еще около 50 уже выведены на поверхность. Причиной обрушения, предположительно, стал взрыв метана.
https://ria.ru/20220325/gornyak-1779978704.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сербия
10:17 01.04.2022 (обновлено: 10:31 01.04.2022)
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты
В Сербии восемь горняков погибли, двадцать пострадали из-за обрушения угольной шахты
БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости.
При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии
, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.
Ранее сообщалось, что на шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня произошло обрушение, шахтеры заблокированы под землей. ЧП произошло около 5.00 (6.00 мск).
"Погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь, пострадавших доставляют в больницу города Алексинац", - заявил в эфире телеканала директор поликлиники в Алексинаце Родолюб Живадинович.
По версии сербского издания Vecernje novosti, в шахте остаются горняки, еще около 50 уже выведены на поверхность. Причиной обрушения, предположительно, стал взрыв метана.