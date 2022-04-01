https://ria.ru/20220401/shakhta-1781217821.html

В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты

В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты - РИА Новости, 01.04.2022

В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты

При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:17

2022-04-01T10:17

2022-04-01T10:31

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БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости. При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.Ранее сообщалось, что на шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня произошло обрушение, шахтеры заблокированы под землей. ЧП произошло около 5.00 (6.00 мск)."Погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь, пострадавших доставляют в больницу города Алексинац", - заявил в эфире телеканала директор поликлиники в Алексинаце Родолюб Живадинович.По версии сербского издания Vecernje novosti, в шахте остаются горняки, еще около 50 уже выведены на поверхность. Причиной обрушения, предположительно, стал взрыв метана.

https://ria.ru/20220325/gornyak-1779978704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сербия