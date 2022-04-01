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В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты - РИА Новости, 01.04.2022
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В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты - РИА Новости, 01.04.2022
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты
При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:17
2022-04-01T10:31
в мире
сербия
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БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости. При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.Ранее сообщалось, что на шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня произошло обрушение, шахтеры заблокированы под землей. ЧП произошло около 5.00 (6.00 мск)."Погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь, пострадавших доставляют в больницу города Алексинац", - заявил в эфире телеканала директор поликлиники в Алексинаце Родолюб Живадинович.По версии сербского издания Vecernje novosti, в шахте остаются горняки, еще около 50 уже выведены на поверхность. Причиной обрушения, предположительно, стал взрыв метана.
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в мире, сербия
10:17 01.04.2022 (обновлено: 10:31 01.04.2022)
 
В Сербии восемь горняков погибли из-за обрушения угольной шахты

В Сербии восемь горняков погибли, двадцать пострадали из-за обрушения угольной шахты

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих
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БЕЛГРАД, 1 апр - РИА Новости. При обрушении на угольной шахте в окрестностях города Соко-Баня на юге Сербии, погибли восемь и пострадали 20 шахтеров, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.
Ранее сообщалось, что на шахте бурого угля "Соко" близ города Соко-Баня произошло обрушение, шахтеры заблокированы под землей. ЧП произошло около 5.00 (6.00 мск).
"Погибли восемь горняков, около 20 получили травмы, в основном легкие. Близлежащие медицинские центры направили свои бригады на помощь, пострадавших доставляют в больницу города Алексинац", - заявил в эфире телеканала директор поликлиники в Алексинаце Родолюб Живадинович.
По версии сербского издания Vecernje novosti, в шахте остаются горняки, еще около 50 уже выведены на поверхность. Причиной обрушения, предположительно, стал взрыв метана.
Здание шахты Осинниковская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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