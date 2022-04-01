https://ria.ru/20220401/serbiya-1781309091.html

В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля

В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля - РИА Новости, 01.04.2022

В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил радиостанции Sputnik, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. Выборы президента Сербии и досрочные выборы... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:16

2022-04-01T15:16

2022-04-01T15:16

в мире

сербия

александр вучич

александр вулин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg

БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил радиостанции Sputnik, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. Выборы президента Сербии и досрочные выборы депутатов скупщины (парламента) назначены на 3 апреля."Сразу после выборов я ожидаю, что прозападные политические партии, уже сейчас заряженные финансово и политически, запланированно организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть", - заявил Вулин.Он отметил, что западные аналитики уже рассказывают о том, как Сербии нужен новый "майдан". По его словам, "майдан" - это место, где Украина потеряла свою демократию и члены "Правого сектора"* (запрещен в РФ) и других нацистских организаций "свергли легитимно избранную власть"."Это философия "майдана". Да, нам готовят уличные столкновения сразу после выборов. И готовят их нам не из-за самих выборов, а из-за того, что президент Александр Вучич отказывается вводить санкции против России, отказывается отказаться от военного нейтралитета и отказывается сделать Сербию подвеской на цепи той или иной силы. Наша независимость стоит нашей борьбы. Будет ли она оспариваться? Да, будет. И да, нам попытаются устроить новый "майдан", - подчеркнул глава МВД.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780315559.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, александр вулин