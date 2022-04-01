https://ria.ru/20220401/serbiya-1781309091.html
В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля
В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля - РИА Новости, 01.04.2022
В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил радиостанции Sputnik, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. Выборы президента Сербии и досрочные выборы... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:16
2022-04-01T15:16
2022-04-01T15:16
в мире
сербия
александр вучич
александр вулин
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил радиостанции Sputnik, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. Выборы президента Сербии и досрочные выборы депутатов скупщины (парламента) назначены на 3 апреля."Сразу после выборов я ожидаю, что прозападные политические партии, уже сейчас заряженные финансово и политически, запланированно организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть", - заявил Вулин.Он отметил, что западные аналитики уже рассказывают о том, как Сербии нужен новый "майдан". По его словам, "майдан" - это место, где Украина потеряла свою демократию и члены "Правого сектора"* (запрещен в РФ) и других нацистских организаций "свергли легитимно избранную власть"."Это философия "майдана". Да, нам готовят уличные столкновения сразу после выборов. И готовят их нам не из-за самих выборов, а из-за того, что президент Александр Вучич отказывается вводить санкции против России, отказывается отказаться от военного нейтралитета и отказывается сделать Сербию подвеской на цепи той или иной силы. Наша независимость стоит нашей борьбы. Будет ли она оспариваться? Да, будет. И да, нам попытаются устроить новый "майдан", - подчеркнул глава МВД.* Запрещенная в России экстремистская организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич, александр вулин
В Белграде ожидают попытку "майдана" после выборов 3 апреля
Глава МВД Сербии Вулин предупредил о готовящейся попытке "майдана" после выборов 3 апреля