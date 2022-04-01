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Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители
Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители - РИА Новости, 01.04.2022
Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители
Украинская артиллерия обстреляла расположенное под Киевом село Новая Басань, погибли мирные жители, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:35
2022-04-01T21:35
2022-04-01T22:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киевская область
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россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла расположенное под Киевом село Новая Басань, погибли мирные жители, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Киевской области подразделения Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей", — сказал он.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, киевская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
21:35 01.04.2022 (обновлено: 22:55 01.04.2022)
Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители
Украинские военные под Киевом обстреляли из пушек село Новая Басань, погибли гражданские