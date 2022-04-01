https://ria.ru/20220401/selo-1781391175.html

Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители

Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители - РИА Новости, 01.04.2022

Украинская артиллерия обстреляла село под Киевом, погибли мирные жители

Украинская артиллерия обстреляла расположенное под Киевом село Новая Басань, погибли мирные жители, заявил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:35

2022-04-01T21:35

2022-04-01T22:55

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла расположенное под Киевом село Новая Басань, погибли мирные жители, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Киевской области подразделения Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей", — сказал он.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, киевская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины