https://ria.ru/20220401/sbu-1781367677.html

Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая

Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая - РИА Новости, 01.04.2022

Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая

Высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировали из Харькова за неделю до начала российской спецоперации на Украине, сообщила... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:59

2022-04-01T18:59

2022-04-01T19:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

харьков

служба безопасности украины

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781371884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0941e6246a9288ffef67b43374156595.jpg

ЦИРКУНЫ (Харьковская обл.), 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировали из Харькова за неделю до начала российской спецоперации на Украине, сообщила бывшая служащая СБУ, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

россия

украина

харьков

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-служащая СБУ рассказала об эвакуации сотрудников перед спецоперацией Высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировали из Харькова за неделю до начала российской спецоперации на Украине, сообщила бывшая служащая СБУ, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости. "Оказывается, что их где-то за неделю (до 24 февраля – ред.) эвакуировали - управление, сотрудников и с семьями, ну кто желающие были, очевидно. Я не думаю, что их насильно эвакуировали", - сказала она. 2022-04-01T18:59 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, харьков, служба безопасности украины, донбасс, ситуация в днр и лнр