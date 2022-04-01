https://ria.ru/20220401/sbu-1781367677.html
Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая
Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая - РИА Новости, 01.04.2022
Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая
Высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировали из Харькова за неделю до начала российской спецоперации на Украине, сообщила... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:59
2022-04-01T18:59
2022-04-01T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
харьков
служба безопасности украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781371884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0941e6246a9288ffef67b43374156595.jpg
ЦИРКУНЫ (Харьковская обл.), 1 апр - РИА Новости. Высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировали из Харькова за неделю до начала российской спецоперации на Украине, сообщила бывшая служащая СБУ, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
россия
украина
харьков
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781371884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc1b41f89d9a91d6b4d2e86148fb209c.jpg
Экс-служащая СБУ рассказала об эвакуации сотрудников перед спецоперацией
Высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) эвакуировали из Харькова за неделю до начала российской спецоперации на Украине, сообщила бывшая служащая СБУ, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости.
"Оказывается, что их где-то за неделю (до 24 февраля – ред.) эвакуировали - управление, сотрудников и с семьями, ну кто желающие были, очевидно. Я не думаю, что их насильно эвакуировали", - сказала она.
2022-04-01T18:59
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, харьков, служба безопасности украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:59 01.04.2022 (обновлено: 19:28 01.04.2022)
Сотрудники СБУ покинули Харьков перед спецоперацией, заявила экс-служащая
Экс-служащая СБУ: сотрудников ведомства эвакуировали из Харькова до начала спецоперации