https://ria.ru/20220401/sbu-1781348885.html
СБУ набирала кадры только с западной Украины, рассказала экс-сотрудница
СБУ набирала кадры только с западной Украины, рассказала экс-сотрудница - РИА Новости, 01.04.2022
СБУ набирала кадры только с западной Украины, рассказала экс-сотрудница
Служба безопасности Украины с 2010-2011 годов набирала кадры только с западной Украины, сообщила бывшая служащая СБУ, видео с рассказом которой имеется в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:30
2022-04-01T17:30
2022-04-01T17:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ивано-франковск
служба безопасности украины
львов
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ЦИРКУНЫ (Харьковская область), 1 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины с 2010-2011 годов набирала кадры только с западной Украины, сообщила бывшая служащая СБУ, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости."Они нормальных людей уже выдавливали, брали с западной Украины. Больше того вам скажу: год где-то 2010-11-й была команда, у нас же есть факультет подготовки кадров для СБУ, было сказано не брать конкретно харьковских, только Львов, Ивано-Франковск, только оттуда, только западных", - рассказала она.Экс-служащая СБУ сказала, что ее лично не коснулось, потому что у них "было три калеки в отделе, они занимались вообще не этим".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781191638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, ивано-франковск, служба безопасности украины, львов
СБУ набирала кадры только с западной Украины, рассказала экс-сотрудница
Экс-сотрудница СБУ: с 2010-2011 годов кадры набирались только с западной Украины