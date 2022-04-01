https://ria.ru/20220401/sbu-1781342612.html

Боевики "Азова" за полгода до спецоперации сняли жилье на окраине Харькова

Боевики "Азова" за полгода до спецоперации сняли жилье на окраине Харькова - РИА Новости, 01.04.2022

Боевики "Азова" за полгода до спецоперации сняли жилье на окраине Харькова

Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) еще за полгода до начала российской специальной военной операции... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:02

2022-04-01T17:02

2022-04-01T17:36

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ЦИРКУНЫ (Харьковская область), 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) еще за полгода до начала российской специальной военной операции арендовали квартиры на северо-восточной окраине Харькова, обращенной в сторону РФ, и жили в них по пять-десять человек, рассказала бывшая сотрудница Службы безопасности Украины."Соседи рассказывали, что они там поснимали жилье за полгода (до спецоперации)", - сообщила женщина, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости. "На Северной Салтовке, это жилые дома, там спальный район. Они арендовали квартиры, и по пять, по десять человек – "Азов", - добавила она.Украинская армия готовилась к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала, заявил в марте начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Приказ командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781191638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, игорь конашенков, владимир путин, сергей рудской, харьков