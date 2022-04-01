17:02 01.04.2022 (обновлено: 17:36 01.04.2022)
Боевики "Азова" за полгода до спецоперации сняли жилье на окраине Харькова
Экс-сотрудница СБУ: за полгода до спецоперации боевики "Азова" сняли жилье в Харькове
© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
ЦИРКУНЫ (Харьковская область), 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) еще за полгода до начала российской специальной военной операции арендовали квартиры на северо-восточной окраине Харькова, обращенной в сторону РФ, и жили в них по пять-десять человек, рассказала бывшая сотрудница Службы безопасности Украины.
"Соседи рассказывали, что они там поснимали жилье за полгода (до спецоперации)", - сообщила женщина, видео с рассказом которой имеется в распоряжении РИА Новости. "На Северной Салтовке, это жилые дома, там спальный район. Они арендовали квартиры, и по пять, по десять человек – "Азов", - добавила она.
Украинская армия готовилась к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала, заявил в марте начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Приказ командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января 2022 года предписывал завершить все мероприятия боевого слаживания националистов до 28 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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