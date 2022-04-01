https://ria.ru/20220401/sbu-1781266489.html
Задержанному в Киевской области офицеру СБУ предъявят обвинение
Задержанному в Киевской области офицеру СБУ предъявят обвинение - РИА Новости, 01.04.2022
Задержанному в Киевской области офицеру СБУ предъявят обвинение
Задержанному в Киевской области высокопоставленному офицеру СБУ, координировавшему диверсантов, предъявят обвинение в особо тяжких преступлениях, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:04
2022-04-01T13:04
2022-04-01T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задержанному в Киевской области высокопоставленному офицеру СБУ, координировавшему диверсантов, предъявят обвинение в особо тяжких преступлениях, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В связи с задержанием Росгвардией в Киевской области высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины председатель СК России поручил центральному аппарату провести с указанным лицом весь комплекс следственных действий и оперативных мероприятий", - говорится в сообщении.По информации Росгвардии, задержанный координировал работу диверсантов украинских нацформирований на территории северо-западных районов Киевской области."С учетом полученных доказательств ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, а также, учитывая характер этих деяний, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киевская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, в мире, служба безопасности украины
Задержанному в Киевской области офицеру СБУ предъявят обвинение
Задержанному под Киевом офицеру СБУ предъявят обвинение в особо тяжких преступлениях