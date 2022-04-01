https://ria.ru/20220401/sberbank-1781358743.html

Сбербанк прекратит работу лондонского офиса

Сбербанк прекратит работу лондонского офиса - РИА Новости, 01.04.2022

Сбербанк прекратит работу лондонского офиса

Сбербанк прекращает работу лондонского офиса по итогам переоценки его экономического потенциала, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:09

2022-04-01T18:09

2022-04-01T18:21

экономика

сбербанк россии

великобритания

россия

в мире

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737544608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_873e8b6b4e005dabd4164d147f8b29b5.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбербанк прекращает работу лондонского офиса по итогам переоценки его экономического потенциала, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк прекращает работу лондонского офиса – Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA (Financial Conduct Authority, Управление финансового надзора Великобритании - ред.), и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами", - сообщил банк.Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, пояснили в Сбербанке. При этом ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Так, Великобритания в марте внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения введены против корреспондентских счетов банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.

https://ria.ru/20220401/perevody-1781207448.html

https://realty.ria.ru/20220401/sberbank-1781245450.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сбербанк россии, великобритания, россия, в мире, банки