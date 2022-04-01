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Сбербанк прекратит работу лондонского офиса - РИА Новости, 01.04.2022
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Сбербанк прекратит работу лондонского офиса
Сбербанк прекратит работу лондонского офиса - РИА Новости, 01.04.2022
Сбербанк прекратит работу лондонского офиса
Сбербанк прекращает работу лондонского офиса по итогам переоценки его экономического потенциала, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:09
2022-04-01T18:21
экономика
сбербанк россии
великобритания
россия
в мире
банки
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбербанк прекращает работу лондонского офиса по итогам переоценки его экономического потенциала, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Сбербанк прекращает работу лондонского офиса – Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA (Financial Conduct Authority, Управление финансового надзора Великобритании - ред.), и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами", - сообщил банк.Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, пояснили в Сбербанке. При этом ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Так, Великобритания в марте внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения введены против корреспондентских счетов банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.
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экономика, сбербанк россии, великобритания, россия, в мире, банки
18:09 01.04.2022 (обновлено: 18:21 01.04.2022)
 
Сбербанк прекратит работу лондонского офиса

Сбербанк прекратит работу лондонского офиса Sberbank CIB (UK) Limited

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сбербанк прекращает работу лондонского офиса по итогам переоценки его экономического потенциала, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сбербанк прекращает работу лондонского офиса – Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA (Financial Conduct Authority, Управление финансового надзора Великобритании - ред.), и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами", - сообщил банк.
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Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, пояснили в Сбербанке. При этом ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Так, Великобритания в марте внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения введены против корреспондентских счетов банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.
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