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Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии - РИА Новости, 01.04.2022
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Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии
Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии - РИА Новости, 01.04.2022
Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии
Министерство торговли США в пятницу расширило ограничения в отношении России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, включив в санкционный список 120... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:47
2022-04-01T22:43
белоруссия
сша
россия
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Министерство торговли США в пятницу расширило ограничения в отношении России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, включив в санкционный список 120 предприятий из обеих стран, говорится в обнародованном документе ведомства."В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли... вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны", - следует из документа.В новый санкционный список США попали аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, и другие исследовательские институты, предприятия "Связь", "Салют", исследовательская ассоциация "Марс".Кроме того в список попали минский завод тракторов МЗКТ, государственное образование из Гомеля и "международные силы" министерства внутренней безопасности Белоруссии, подразделение КГБ РБ "Альфа".Накануне представитель администрации Кейт Бедингфилд заявила, что новые рестрикции США будут направлены на ослабление российского оборонного, космического и морского секторов. Ранее на текущей неделе американский минфин вынес определение, в соответствии с которым администрация США может вводить санкции в отношении лиц и предприятий трех дополнительных сфер российской экономики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html
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белоруссия, сша, россия, в мире, украина
21:47 01.04.2022 (обновлено: 22:43 01.04.2022)
 
Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии из-за Украины

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Министерство торговли США в пятницу расширило ограничения в отношении России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, включив в санкционный список 120 предприятий из обеих стран, говорится в обнародованном документе ведомства.
"В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли... вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны", - следует из документа.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 19:59
The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций
В новый санкционный список США попали аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, и другие исследовательские институты, предприятия "Связь", "Салют", исследовательская ассоциация "Марс".
Кроме того в список попали минский завод тракторов МЗКТ, государственное образование из Гомеля и "международные силы" министерства внутренней безопасности Белоруссии, подразделение КГБ РБ "Альфа".
Накануне представитель администрации Кейт Бедингфилд заявила, что новые рестрикции США будут направлены на ослабление российского оборонного, космического и морского секторов. Ранее на текущей неделе американский минфин вынес определение, в соответствии с которым администрация США может вводить санкции в отношении лиц и предприятий трех дополнительных сфер российской экономики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 15:37
Иран предложил России меры по уходу от санкций США
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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