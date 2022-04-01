Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Жесткие западные санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В момент, когда якобы уже стала ослабляться волна пандемии, началась война между Россией и Украиной. Очень жесткие санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики. Сейчас у различных организаций, в том числе МВФ, есть очень отличающиеся друг от друга прогнозы. Есть те, которые говорят что она (мировая экономика - ред.) уменьшится. Многое зависит от того, как долго продлится эта война, как долго продлятся санкции. И Россия, и Украина очень важные поставщики в области энергии, продовольствия. Эта ситуация также накладывает свои отпечатки на уровне инфляции в мире", - сказал Чавушоглу в ходе своего выступления на церемонии награждения Торгово-промышленной палаты в Анталье.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.