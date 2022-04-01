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Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 01.04.2022
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Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу
Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 01.04.2022
Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу
Жесткие западные санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:30
2022-04-01T17:30
в мире
турция
мевлют чавушоглу
россия
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Жесткие западные санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."В момент, когда якобы уже стала ослабляться волна пандемии, началась война между Россией и Украиной. Очень жесткие санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики. Сейчас у различных организаций, в том числе МВФ, есть очень отличающиеся друг от друга прогнозы. Есть те, которые говорят что она (мировая экономика - ред.) уменьшится. Многое зависит от того, как долго продлится эта война, как долго продлятся санкции. И Россия, и Украина очень важные поставщики в области энергии, продовольствия. Эта ситуация также накладывает свои отпечатки на уровне инфляции в мире", - сказал Чавушоглу в ходе своего выступления на церемонии награждения Торгово-промышленной палаты в Анталье.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, санкции в отношении россии
17:30 01.04.2022
 
Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Жесткие западные санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В момент, когда якобы уже стала ослабляться волна пандемии, началась война между Россией и Украиной. Очень жесткие санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики. Сейчас у различных организаций, в том числе МВФ, есть очень отличающиеся друг от друга прогнозы. Есть те, которые говорят что она (мировая экономика - ред.) уменьшится. Многое зависит от того, как долго продлится эта война, как долго продлятся санкции. И Россия, и Украина очень важные поставщики в области энергии, продовольствия. Эта ситуация также накладывает свои отпечатки на уровне инфляции в мире", - сказал Чавушоглу в ходе своего выступления на церемонии награждения Торгово-промышленной палаты в Анталье.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Турецкий берег - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 09:27
В Турции оценили перспективы сотрудничества с Россией в условиях санкций
 
В миреТурцияМевлют ЧавушоглуРоссияСанкции в отношении России
 
 
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