https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781349020.html

Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу

Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 01.04.2022

Санкции разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил Чавушоглу

Жесткие западные санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:30

2022-04-01T17:30

2022-04-01T17:30

в мире

турция

мевлют чавушоглу

россия

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Жесткие западные санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."В момент, когда якобы уже стала ослабляться волна пандемии, началась война между Россией и Украиной. Очень жесткие санкции против России разрушили прогнозы о росте мировой экономики. Сейчас у различных организаций, в том числе МВФ, есть очень отличающиеся друг от друга прогнозы. Есть те, которые говорят что она (мировая экономика - ред.) уменьшится. Многое зависит от того, как долго продлится эта война, как долго продлятся санкции. И Россия, и Украина очень важные поставщики в области энергии, продовольствия. Эта ситуация также накладывает свои отпечатки на уровне инфляции в мире", - сказал Чавушоглу в ходе своего выступления на церемонии награждения Торгово-промышленной палаты в Анталье.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, санкции в отношении россии