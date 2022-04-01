https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781348285.html

США расширили ограничения против КНДР

США расширили ограничения против КНДР - РИА Новости, 01.04.2022

США расширили ограничения против КНДР

США расширили рестрикции в отношении КНДР, включив в санкционный список пять юридических лиц, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:25

2022-04-01T17:25

2022-04-01T17:57

министерство финансов сша

кндр (северная корея)

экономика

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сша

джанет йеллен

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США расширили рестрикции в отношении КНДР, включив в санкционный список пять юридических лиц, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.Согласно заявлению, все пять предприятий имеют связи с ракетостроительной отраслью КНДР. Минфин США не уточняет, что послужило основанием для включения данных компаний в санкционный перечень.Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат оказывать санкционное давление на КНДР в ответ на продолжающуюся разработку страной оружия массового уничтожения и баллистических ракет."Провокационные испытания баллистических ракет КНДР представляют явную угрозу региональной и глобальной безопасности, являясь грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. США привержены использованию наших санкционных механизмов в ответ на продолжающуюся разработку КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявила Йеллен, комментируя новые ограничения.Как следует из обнародованного в пятницу пояснения минфина, правительство США проанализировало недавние пуски КНДР и пришло к выводу о том, что они были связаны с разрабатываемой новой системой межконтинентальных баллистических ракет. Целью недавних испытаний, по мнению Вашингтона, стала промежуточная оценка работы данных систем до основного запуска, который может состояться в недалеком будущем.КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, которого Пхеньян придерживался добровольно с 2017 года. По данным различных источников, вскоре Северная Корея может провести и ядерное испытание.

https://ria.ru/20220331/kndr-1781098280.html

https://ria.ru/20220328/kndr-1780378437.html

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство финансов сша, кндр (северная корея), экономика, пхеньян, оон, сша, джанет йеллен, в мире