17:25 01.04.2022 (обновлено: 17:57 01.04.2022)
США расширили ограничения против КНДР
США ввели санкции против пяти компаний из КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне
Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США расширили рестрикции в отношении КНДР, включив в санкционный список пять юридических лиц, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
Согласно заявлению, все пять предприятий имеют связи с ракетостроительной отраслью КНДР. Минфин США не уточняет, что послужило основанием для включения данных компаний в санкционный перечень.
Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат оказывать санкционное давление на КНДР в ответ на продолжающуюся разработку страной оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
"Провокационные испытания баллистических ракет КНДР представляют явную угрозу региональной и глобальной безопасности, являясь грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. США привержены использованию наших санкционных механизмов в ответ на продолжающуюся разработку КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявила Йеллен, комментируя новые ограничения.
Как следует из обнародованного в пятницу пояснения минфина, правительство США проанализировало недавние пуски КНДР и пришло к выводу о том, что они были связаны с разрабатываемой новой системой межконтинентальных баллистических ракет. Целью недавних испытаний, по мнению Вашингтона, стала промежуточная оценка работы данных систем до основного запуска, который может состояться в недалеком будущем.
КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, которого Пхеньян придерживался добровольно с 2017 года. По данным различных источников, вскоре Северная Корея может провести и ядерное испытание.