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США расширили ограничения против КНДР - РИА Новости, 01.04.2022
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США расширили ограничения против КНДР
США расширили ограничения против КНДР - РИА Новости, 01.04.2022
США расширили ограничения против КНДР
США расширили рестрикции в отношении КНДР, включив в санкционный список пять юридических лиц, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:25
2022-04-01T17:57
министерство финансов сша
кндр (северная корея)
экономика
пхеньян
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сша
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США расширили рестрикции в отношении КНДР, включив в санкционный список пять юридических лиц, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.Согласно заявлению, все пять предприятий имеют связи с ракетостроительной отраслью КНДР. Минфин США не уточняет, что послужило основанием для включения данных компаний в санкционный перечень.Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат оказывать санкционное давление на КНДР в ответ на продолжающуюся разработку страной оружия массового уничтожения и баллистических ракет."Провокационные испытания баллистических ракет КНДР представляют явную угрозу региональной и глобальной безопасности, являясь грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. США привержены использованию наших санкционных механизмов в ответ на продолжающуюся разработку КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявила Йеллен, комментируя новые ограничения.Как следует из обнародованного в пятницу пояснения минфина, правительство США проанализировало недавние пуски КНДР и пришло к выводу о том, что они были связаны с разрабатываемой новой системой межконтинентальных баллистических ракет. Целью недавних испытаний, по мнению Вашингтона, стала промежуточная оценка работы данных систем до основного запуска, который может состояться в недалеком будущем.КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, которого Пхеньян придерживался добровольно с 2017 года. По данным различных источников, вскоре Северная Корея может провести и ядерное испытание.
https://ria.ru/20220331/kndr-1781098280.html
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министерство финансов сша, кндр (северная корея), экономика, пхеньян, оон, сша, джанет йеллен, в мире
17:25 01.04.2022 (обновлено: 17:57 01.04.2022)
 
США расширили ограничения против КНДР

США ввели санкции против пяти компаний из КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне
Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США расширили рестрикции в отношении КНДР, включив в санкционный список пять юридических лиц, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
Согласно заявлению, все пять предприятий имеют связи с ракетостроительной отраслью КНДР. Минфин США не уточняет, что послужило основанием для включения данных компаний в санкционный перечень.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат оказывать санкционное давление на КНДР в ответ на продолжающуюся разработку страной оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
"Провокационные испытания баллистических ракет КНДР представляют явную угрозу региональной и глобальной безопасности, являясь грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. США привержены использованию наших санкционных механизмов в ответ на продолжающуюся разработку КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - заявила Йеллен, комментируя новые ограничения.
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Как следует из обнародованного в пятницу пояснения минфина, правительство США проанализировало недавние пуски КНДР и пришло к выводу о том, что они были связаны с разрабатываемой новой системой межконтинентальных баллистических ракет. Целью недавних испытаний, по мнению Вашингтона, стала промежуточная оценка работы данных систем до основного запуска, который может состояться в недалеком будущем.
КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, которого Пхеньян придерживался добровольно с 2017 года. По данным различных источников, вскоре Северная Корея может провести и ядерное испытание.
 
Министерство финансов СШАКНДР (Северная Корея)ЭкономикаПхеньянООНСШАДжанет ЙелленВ мире
 
 
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