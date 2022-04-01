https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781320589.html

Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам

Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам - РИА Новости, 01.04.2022

Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам

Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:55

2022-04-01T15:55

2022-04-01T18:21

экономика

россия

великобритания

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

фонд национального благосостояния россии

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ЛОНДОН, 1 апр — РИА Новости. Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина по нерублевым долговым обязательствам, следует из сообщения ведомства."Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации", — отметили в министерстве.Разрешение касается долговых обязательств, выпущенных Россией до 1 марта 2022 года. Оно будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня и может быть отозвана в любой момент.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), фонд национального благосостояния россии