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Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам - РИА Новости, 01.04.2022
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Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам
Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам - РИА Новости, 01.04.2022
Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам
Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:55
2022-04-01T18:21
экономика
россия
великобритания
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
фонд национального благосостояния россии
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ЛОНДОН, 1 апр — РИА Новости. Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина по нерублевым долговым обязательствам, следует из сообщения ведомства."Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации", — отметили в министерстве.Разрешение касается долговых обязательств, выпущенных Россией до 1 марта 2022 года. Оно будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня и может быть отозвана в любой момент.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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экономика, россия, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), фонд национального благосостояния россии
15:55 01.04.2022 (обновлено: 18:21 01.04.2022)
 
Британия разрешила ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам

Минфин Британии разрешил ЦБ, ФНБ и Минфину России платить по нерублевым займам до 30 июня

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 1 апр — РИА Новости. Министерство финансов Великобритании выдало лицензию на три месяца, разрешающую получать платежи от Центробанка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина по нерублевым долговым обязательствам, следует из сообщения ведомства.
"Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам, или платежей по векселю или по выплате основного долга от Центрального банка, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации", — отметили в министерстве.
Разрешение касается долговых обязательств, выпущенных Россией до 1 марта 2022 года. Оно будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня и может быть отозвана в любой момент.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Фонд национального благосостояния России
 
 
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