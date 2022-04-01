https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781315730.html
Иран предложил России меры по уходу от санкций США
Иран предложил России меры по уходу от санкций США - РИА Новости, 01.04.2022
Иран предложил России меры по уходу от санкций США
Власти Ирана предложили России шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях, заявил РИА Новости замглавы Центробанка... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:37
2022-04-01T15:37
2022-04-01T17:13
санкции
санкции в отношении россии
россия
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 1 апр — РИА Новости. Власти Ирана предложили России шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях, заявил РИА Новости замглавы Центробанка Исламской республики по международным делам Мохсен Карими.В частности, Карими рассказал о перспективах торговли между странами в национальных валютах."Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", — отметил он.Западные страны ввели ограничения против Тегерана более 40 лет назад, и за это время страна переориентировалась на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом Иран участвует в международной торговле, сотрудничая с азиатскими странами, в частности с Китаем.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220401/metall-1781341271.html
https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, россия, иран, в мире
15:37 01.04.2022 (обновлено: 17:13 01.04.2022)
Иран предложил России меры по уходу от санкций США
Замглавы Центробанка Ирана Карими: Тегеран предложил Москве меры по уходу от санкций США
ТЕГЕРАН, 1 апр — РИА Новости. Власти Ирана предложили России шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях, заявил РИА Новости замглавы Центробанка Исламской республики по международным делам Мохсен Карими.
"Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне", —сказал он.
В частности, Карими рассказал о перспективах торговли между странами в национальных валютах.
"Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", — отметил он.
Западные страны ввели ограничения против Тегерана более 40 лет назад, и за это время страна переориентировалась на производство собственных товаров во всех отраслях экономики. При этом Иран участвует в международной торговле, сотрудничая с азиатскими странами, в частности с Китаем
.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.