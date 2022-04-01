https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781295825.html
Глава МИД Франции заявил о необходимости новых санкций против России
Глава МИД Франции заявил о необходимости новых санкций против России - РИА Новости, 01.04.2022
Глава МИД Франции заявил о необходимости новых санкций против России
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо ввести новый пакет санкций против РФ, содержимое этих мер ЕС определит в ближайшие дни. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:30
2022-04-01T14:30
2022-04-01T14:30
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо ввести новый пакет санкций против РФ, содержимое этих мер ЕС определит в ближайшие дни."Мы думаем, что необходимо ввести новый пакет санкций против России. Это было решено на саммите в Версале, а также на последней встрече стран ЕС... Их содержимое будет определено в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции в Таллине, где он находится с визитом.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781192093.html
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781153097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, таллин, россия, совкомбанк, версаль, swift, промсвязьбанк, владимир путин, в мире, украина, жан-ив ле дриан, франция
Глава МИД Франции заявил о необходимости новых санкций против России
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости ввести новые санкции против России