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Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае - РИА Новости, 01.04.2022
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Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае
Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае - РИА Новости, 01.04.2022
Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае
Россиянке в одном из торговых центров Дубая отказывались продать сумку Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:21
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chanel
emirates
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россиянке в одном из торговых центров Дубая отказывались продать сумку Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.Женщина охарактеризовала историю как проявление дискриминации. Она сфотографировала документ, который ей предложили подписать, и разместила в соцсетях. Сумку покупать она не стала. По ее словам, такое происходит только в Chanel, потому что в магазине британского бренда Jimmy Choo "все было нормально", отметила Литвин.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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chanel, emirates, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
14:21 01.04.2022 (обновлено: 17:31 01.04.2022)
 
Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае

Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку в магазине Chanel в Дубае

© Фото : Лиза ЛитвинДокумент об отказе вывоза продукции Chanel в Россию
Документ об отказе вывоза продукции Chanel в Россию - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Лиза Литвин
Документ об отказе вывоза продукции Chanel в Россию
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россиянке в одном из торговых центров Дубая отказывались продать сумку Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.
"Вчера в Mall of Emirates я была в магазине, выбирала сумку. В итоге, когда решила оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер телефона. Продавец пришел уже с менеджером, который выдал, что с сегодняшнего дня они продают русским вещи, только если они подпишут документ, что я не повезу и не буду носить вещь в России", — рассказала она.
Женщина охарактеризовала историю как проявление дискриминации. Она сфотографировала документ, который ей предложили подписать, и разместила в соцсетях. Сумку покупать она не стала. По ее словам, такое происходит только в Chanel, потому что в магазине британского бренда Jimmy Choo "все было нормально", отметила Литвин.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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