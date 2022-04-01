https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781292105.html

Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае

Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае - РИА Новости, 01.04.2022

Россиянка столкнулась с дискриминацией, пытаясь купить сумку Chanel в Дубае

Россиянке в одном из торговых центров Дубая отказывались продать сумку Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:21

2022-04-01T14:21

2022-04-01T17:31

chanel

emirates

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россиянке в одном из торговых центров Дубая отказывались продать сумку Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.Женщина охарактеризовала историю как проявление дискриминации. Она сфотографировала документ, который ей предложили подписать, и разместила в соцсетях. Сумку покупать она не стала. По ее словам, такое происходит только в Chanel, потому что в магазине британского бренда Jimmy Choo "все было нормально", отметила Литвин.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

chanel, emirates, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии