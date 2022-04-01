https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781257299.html

Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров

Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров - РИА Новости, 01.04.2022

Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров

Россия и Индия найдут способ преодолеть препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:43

2022-04-01T12:43

2022-04-01T13:31

в мире

индия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Индия найдут способ преодолеть препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем готовы поставлять Индии любые товары, которые она захочет приобрести... Мы найдем способ преодолеть искусственные препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада", - сказал он на пресс-конференции после встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.Индия экспортирует в Россию чай, кофе, морепродукты, фармацевтические товары, продукцию сталелитейной промышленности и телекоммуникационное оборудование. В свою очередь Россия поставляет в Индию продукцию оборонной промышленности и ядерной энергетики.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии