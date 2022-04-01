Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781257299.html
Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров
Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров - РИА Новости, 01.04.2022
Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров
Россия и Индия найдут способ преодолеть препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:43
2022-04-01T13:31
в мире
индия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Индия найдут способ преодолеть препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем готовы поставлять Индии любые товары, которые она захочет приобрести... Мы найдем способ преодолеть искусственные препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада", - сказал он на пресс-конференции после встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.Индия экспортирует в Россию чай, кофе, морепродукты, фармацевтические товары, продукцию сталелитейной промышленности и телекоммуникационное оборудование. В свою очередь Россия поставляет в Индию продукцию оборонной промышленности и ядерной энергетики.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, санкции в отношении россии
12:43 01.04.2022 (обновлено: 13:31 01.04.2022)
 
Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия, уверен Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия и Индия обойдут созданные санкциями препятствия

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия и Индия найдут способ преодолеть препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем готовы поставлять Индии любые товары, которые она захочет приобрести... Мы найдем способ преодолеть искусственные препятствия, созданные незаконными односторонними санкциями Запада", - сказал он на пресс-конференции после встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Индия экспортирует в Россию чай, кофе, морепродукты, фармацевтические товары, продукцию сталелитейной промышленности и телекоммуникационное оборудование. В свою очередь Россия поставляет в Индию продукцию оборонной промышленности и ядерной энергетики.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
В миреИндияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала