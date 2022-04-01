Санкции не решают проблемы, но создают новые, заявили в Пекине
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: санкции не решают проблемы, но создают новые
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, так как они не способы решать проблемы, но только приводят к новым, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкционные риски для китайских технологических компаний.
Ранее газета Financial Times сообщила, что китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома.
Чжао Лицзянь заявил, что "пока не ознакомился" с соответствующими сообщениями в СМИ, но подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве, и которые затрагивают третьи страны.
Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.