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Санкции не решают проблемы, но создают новые, заявили в Пекине - РИА Новости, 01.04.2022
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Санкции не решают проблемы, но создают новые, заявили в Пекине
Санкции не решают проблемы, но создают новые, заявили в Пекине - РИА Новости, 01.04.2022
Санкции не решают проблемы, но создают новые, заявили в Пекине
Китай выступает против односторонних санкций, так как они не способы решать проблемы, но только приводят к новым, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:34
2022-04-01T11:34
в мире
чжао лицзянь
китай
мид кнр
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, так как они не способы решать проблемы, но только приводят к новым, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкционные риски для китайских технологических компаний.Ранее газета Financial Times сообщила, что китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома.Чжао Лицзянь заявил, что "пока не ознакомился" с соответствующими сообщениями в СМИ, но подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве, и которые затрагивают третьи страны."Мы много раз говорили, что санкции, как и войны, не решают никаких проблем, но создают новые", - сказал дипломат. Он также посоветовал соответствующим политикам в США избавиться от "дурной привычки" угрожать санкциями по любому поводу и сделать что-то конкретное для решения кризиса на УкраинеОтношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781156999.html
https://ria.ru/20220330/evropa-1780910257.html
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в мире, чжао лицзянь, китай, мид кнр, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
11:34 01.04.2022
 
Санкции не решают проблемы, но создают новые, заявили в Пекине

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: санкции не решают проблемы, но создают новые

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, так как они не способы решать проблемы, но только приводят к новым, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкционные риски для китайских технологических компаний.
Ранее газета Financial Times сообщила, что китайская компания Huawei может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона, если продолжит оказывать поддержку России в сфере телекома.
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Чжао Лицзянь заявил, что "пока не ознакомился" с соответствующими сообщениями в СМИ, но подчеркнул, что Китай выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве, и которые затрагивают третьи страны.
"Мы много раз говорили, что санкции, как и войны, не решают никаких проблем, но создают новые", - сказал дипломат. Он также посоветовал соответствующим политикам в США избавиться от "дурной привычки" угрожать санкциями по любому поводу и сделать что-то конкретное для решения кризиса на Украине
Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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В миреЧжао ЛицзяньКитайМИД КНРРоссияСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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