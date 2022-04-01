06:09 01.04.2022 (обновлено: 06:12 01.04.2022)
Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции, заявили в МИД
Дипломат Кобринец: Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции, запас прочности есть
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на Евросоюзе свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.
"Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся", — сказал дипломат.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.