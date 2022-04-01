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Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции, заявили в МИД

Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2022

Россия не будет просить Евросоюз отменить санкции, заявили в МИД

Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на Евросоюзе свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T06:09

2022-04-01T06:09

2022-04-01T06:12

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

николай кобринец

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на Евросоюзе свет клином не сошелся, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, николай кобринец, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире