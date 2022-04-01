https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781194250.html

Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России

Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России - РИА Новости, 01.04.2022

Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России

Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физических лиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций СБ ООН по КНДР, сообщает МИД Японии. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T05:03

2022-04-01T05:03

2022-04-01T05:51

санкции в отношении россии

в мире

япония

токио

россия

совет безопасности оон

кндр (северная корея)

оон

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ТОКИО, 1 апр — РИА Новости. Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физических лиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций СБ ООН по КНДР, сообщает МИД Японии.Под санкции Японии в связи с КНДР попали компании ООО "Апполон", Parsek LLC, RK Briz, ООО "Зил-М", а также Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.Александр Часовников возглавляет компанией "Зил-М", Александр Гаевой - глава "Аполлон". Капиталы этих организаций и лиц будут заморожены."В качестве вклада нашей страны в дело мира во всем мире будут приняты меры в виде замораживания активов этих лиц и организаций, так как они имели отношение к деятельности, запрещенной резолюциями Совета безопасности ООН, и (связанной) с планами Северной Кореи (по разработке) ядерного и других видов оружия массового поражения и программой (по разработке) баллистических ракет", — говорится в сообщении МИД Японии.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

япония

токио

россия

кндр (северная корея)

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Никита Стома

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