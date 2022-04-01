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Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России - РИА Новости, 01.04.2022
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Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России
Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России - РИА Новости, 01.04.2022
Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России
Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физических лиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций СБ ООН по КНДР, сообщает МИД Японии. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T05:03
2022-04-01T05:51
санкции в отношении россии
в мире
япония
токио
россия
совет безопасности оон
кндр (северная корея)
оон
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ТОКИО, 1 апр — РИА Новости. Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физических лиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций СБ ООН по КНДР, сообщает МИД Японии.Под санкции Японии в связи с КНДР попали компании ООО "Апполон", Parsek LLC, RK Briz, ООО "Зил-М", а также Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.Александр Часовников возглавляет компанией "Зил-М", Александр Гаевой - глава "Аполлон". Капиталы этих организаций и лиц будут заморожены."В качестве вклада нашей страны в дело мира во всем мире будут приняты меры в виде замораживания активов этих лиц и организаций, так как они имели отношение к деятельности, запрещенной резолюциями Совета безопасности ООН, и (связанной) с планами Северной Кореи (по разработке) ядерного и других видов оружия массового поражения и программой (по разработке) баллистических ракет", — говорится в сообщении МИД Японии.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html
япония
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санкции в отношении россии, в мире, япония, токио, россия, совет безопасности оон, кндр (северная корея), оон, мид японии‎
05:03 01.04.2022 (обновлено: 05:51 01.04.2022)
 
Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физлиц из России

МИД Японии: страна вводит санкции против четырех компаний и трех физических лиц из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТОКИО, 1 апр — РИА Новости. Япония вводит санкции против четырех компаний и трех физических лиц из России из-за якобы нарушения положений резолюций СБ ООН по КНДР, сообщает МИД Японии.
Под санкции Японии в связи с КНДР попали компании ООО "Апполон", Parsek LLC, RK Briz, ООО "Зил-М", а также Александр Часовников, Александр Гаевой и Роман Алар.
Александр Часовников возглавляет компанией "Зил-М", Александр Гаевой - глава "Аполлон". Капиталы этих организаций и лиц будут заморожены.
"В качестве вклада нашей страны в дело мира во всем мире будут приняты меры в виде замораживания активов этих лиц и организаций, так как они имели отношение к деятельности, запрещенной резолюциями Совета безопасности ООН, и (связанной) с планами Северной Кореи (по разработке) ядерного и других видов оружия массового поражения и программой (по разработке) баллистических ракет", — говорится в сообщении МИД Японии.
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Санкции в отношении РоссииВ миреЯпонияТокиоРоссияСовет Безопасности ООНКНДР (Северная Корея)ООНМИД Японии‎
 
 
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