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Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД

Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД - РИА Новости, 01.04.2022

Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД

Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T03:02

2022-04-01T03:02

2022-04-01T03:08

москва

брюссель

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

москва, брюссель, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, россия, украина, донбасс, владимир путин, николай кобринец