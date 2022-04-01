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Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД - РИА Новости, 01.04.2022
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Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД
Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД - РИА Новости, 01.04.2022
Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД
Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах, заявил в интервью РИА РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T03:02
2022-04-01T03:08
москва
брюссель
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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москва, брюссель, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, россия, украина, донбасс, владимир путин, николай кобринец
03:02 01.04.2022 (обновлено: 03:08 01.04.2022)
 
Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД

МИД: безответственные санкции Евросоюза против России негативно влияют на жизни европейцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

"Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев. <...> Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю", — сказал дипломат.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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