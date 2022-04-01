03:02 01.04.2022 (обновлено: 03:08 01.04.2022)
Санкции ЕС против России негативно влияют на жизни европейцев, заявил МИД
МИД: безответственные санкции Евросоюза против России негативно влияют на жизни европейцев
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.
"Действия ЕС без ответа не останутся. В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев. <...> Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю", — сказал дипломат.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.