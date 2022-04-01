https://ria.ru/20220401/samolet-1781380698.html

Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика

Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 01.04.2022

Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика

Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:25

2022-04-01T20:25

2022-04-01T20:25

происшествия

шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."У аэробуса А-320, "Новосибирск-Москва" сработал датчика отказа гидросистемы. В 19.08 самолет приземлился благополучно в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, шереметьево (аэропорт), россия