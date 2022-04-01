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Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 01.04.2022
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:25
2022-04-01T20:25
2022-04-01T20:25
происшествия
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."У аэробуса А-320, "Новосибирск-Москва" сработал датчика отказа гидросистемы. В 19.08 самолет приземлился благополучно в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), россия
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Рейс "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы