Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/samolet-1781380698.html
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 01.04.2022
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика
Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:25
2022-04-01T20:25
происшествия
шереметьево (аэропорт)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."У аэробуса А-320, "Новосибирск-Москва" сработал датчика отказа гидросистемы. В 19.08 самолет приземлился благополучно в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220401/ukaz-1781274367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шереметьево (аэропорт), россия
20:25 01.04.2022
 
Самолет "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика

Рейс "Новосибирск-Москва" сел в Шереметьево из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Самолет "Новосибирск-Москва" аварийно сел в Шереметьево после того, как сработал датчик отказа гидросистемы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"У аэробуса А-320, "Новосибирск-Москва" сработал датчика отказа гидросистемы. В 19.08 самолет приземлился благополучно в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 13:25
Российские фирмы смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала