https://ria.ru/20220401/sakhar-1781240089.html

Большинство россиян заметили рост цен на сахар, показал опрос

Большинство россиян заметили рост цен на сахар, показал опрос - РИА Новости, 01.04.2022

Большинство россиян заметили рост цен на сахар, показал опрос

Три четверти россиян (77%) за последнее время наблюдают рост цен на сахар, больше трети россиян - на хлеб, мясо, яйца, растительное масло, плодоовощную... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:51

2022-04-01T11:51

2022-04-01T11:51

общество

продукты

сахар

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три четверти россиян (77%) за последнее время наблюдают рост цен на сахар, больше трети россиян - на хлеб, мясо, яйца, растительное масло, плодоовощную продукцию, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).На вопрос, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли, 36% опрошенных ответили, что на хлеб и хлебобулочные изделия (против 30% неделей ранее), 77% респондентов считают, что на сахар (против 73% по результатам предыдущей недели).Более трети россиян (39%) наблюдают рост цен на мясо и птицу, 40% - на молоко и молочную продукцию (против 34% неделей ранее), 36% - на яйца. Также 39% ответили, что подорожало растительное масло, 36% респондентов высказались, что плодоовощные продукции стали дороже, 32% - считают, что подорожали рыба и морепродукты.Из других продуктов питания 45% участников опроса сообщили, что подорожали крупа и макаронные изделия, каждый пятый респондент (21%) ответил, что подорожал алкоголь.По непродовольственным товарам треть россиян (34% и 32%) заметили рост цен на моющие средства и средства личной гигиены, почти столько же наблюдают рост цен на одежду и обувь (30% против 23% неделей ранее), на бытовую технику и электронику (35% против 28% неделей ранее), на строительные материалы (33% против 27% неделей ранее).Чуть больше четверти россиян (23%) заметили подорожание бензина, 42% - отметили рост цен на лекарства (против 33% по результатам предыдущей недели)Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 марта в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html

https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, продукты, сахар, россия, фонд "общественное мнение"