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Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"

Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 01.04.2022

Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"

Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:28

2022-04-01T11:28

2022-04-01T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом "Краснополь".В ролике демонстрируется запись с борта разведывательного беспилотника, на которой заметны две машины из состава системы С-300. Затем одна из них уничтожаются точным попаданием 152-миллиметрового снаряда. Вторая установка накрывается полем осколков."В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены", — сказали в ведомстве."Краснополь" запускается из гаубиц калибра 152 миллиметра. Его головка самонаведения на конечном участке траектории наводится на пятно лазера, которым подсвечивается цель. Снаряд маневрирует за счет аэродинамического оперения в хвостовой части.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html

https://ria.ru/20220331/ka-52-1781003669.html

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Уничтожение высокоточным оружием установок С-300 украинской армии Кадры Минобороны РФ. Уничтожение высокоточным оружием установок С-300 украинской армии. 2022-04-01T11:28 true PT0M10S

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Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)