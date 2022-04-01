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Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"
Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 01.04.2022
Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"
Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:28
2022-04-01T11:28
2022-04-01T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
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вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитной ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом "Краснополь".В ролике демонстрируется запись с борта разведывательного беспилотника, на которой заметны две машины из состава системы С-300. Затем одна из них уничтожаются точным попаданием 152-миллиметрового снаряда. Вторая установка накрывается полем осколков."В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены", — сказали в ведомстве."Краснополь" запускается из гаубиц калибра 152 миллиметра. Его головка самонаведения на конечном участке траектории наводится на пятно лазера, которым подсвечивается цель. Снаряд маневрирует за счет аэродинамического оперения в хвостовой части.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html
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Уничтожение высокоточным оружием установок С-300 украинской армии
Кадры Минобороны РФ. Уничтожение высокоточным оружием установок С-300 украинской армии.
2022-04-01T11:28
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РИА Новости
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владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:28 01.04.2022 (обновлено: 12:34 01.04.2022)
Минобороны показало уничтожение украинских С-300 снарядом "Краснополь"
Минобороны России показало кадры уничтожения украинских С-300 снарядом "Краснополь"