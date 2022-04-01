https://ria.ru/20220401/rzhd-1781225358.html
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе — марте выросли на 6,6 процента
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе — марте выросли на 6,6 процента - РИА Новости, 01.04.2022
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе — марте выросли на 6,6 процента
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-марте 2022 года выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 237,7 миллиона человек,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:50
2022-04-01T10:50
2022-04-01T11:02
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-марте 2022 года выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 237,7 миллиона человек, сообщает компания."Всего за январь-март 2022 года отправлено 237,7 миллиона пассажиров (+6,6% к январю-марту 2021 года), из них в пригородном сообщении – 218,4 миллиона (+6,3%), в дальнем следовании – 19,3 миллиона (+10,4%)", - говорится в релизе.Уточняется, что в марте на инфраструктуре РЖД перевезено 89,1 миллиона пассажиров, что на 2,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 2,2%, до 82,3 миллиона человек, в дальнем следовании – на 5,6%, до 6,8 миллиона.По данным компании, пассажирооборот в марте составил 7,4 миллиарда пассажиро-километров, что на 6,1% выше уровня прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 2,4 миллиарда пассажиро-километров (рост на 5%), в дальнем следовании - почти 5 миллиардов пассажиро-километров (рост на 6,7%).Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала 2022 года вырос на 10,3% к уровню прошлого года и составил 20,5 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении - 6,4 миллиарда пассажиро-километров (рост на 7,3%), в дальнем следовании - 14,1 миллиарда пассажиро-километров (рост на 11,7%).
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, ржд, россия, общество
10:50 01.04.2022 (обновлено: 11:02 01.04.2022)
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе — марте выросли на 6,6 процента
В РЖД заявили о росте объемов пассажирских перевозок в январе — марте на 6,6 процента
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-марте 2022 года выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 237,7 миллиона человек, сообщает компания.
"Всего за январь-март 2022 года отправлено 237,7 миллиона пассажиров (+6,6% к январю-марту 2021 года), из них в пригородном сообщении – 218,4 миллиона (+6,3%), в дальнем следовании – 19,3 миллиона (+10,4%)", - говорится в релизе.
Уточняется, что в марте на инфраструктуре РЖД
перевезено 89,1 миллиона пассажиров, что на 2,5% превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 2,2%, до 82,3 миллиона человек, в дальнем следовании – на 5,6%, до 6,8 миллиона.
По данным компании, пассажирооборот в марте составил 7,4 миллиарда пассажиро-километров, что на 6,1% выше уровня прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 2,4 миллиарда пассажиро-километров (рост на 5%), в дальнем следовании - почти 5 миллиардов пассажиро-километров (рост на 6,7%).
Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала 2022 года вырос на 10,3% к уровню прошлого года и составил 20,5 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении - 6,4 миллиарда пассажиро-километров (рост на 7,3%), в дальнем следовании - 14,1 миллиарда пассажиро-километров (рост на 11,7%).