https://ria.ru/20220401/ruslan-1781244366.html

На Украине арестовали 12 российских транспортных самолетов "Руслан"

На Украине арестовали 12 российских транспортных самолетов "Руслан" - РИА Новости, 01.04.2022

На Украине арестовали 12 российских транспортных самолетов "Руслан"

Двенадцать транспортных самолетов "Руслан" российской авиакомпании арестованы на Украине по заявлению украинского госпредприятия "Антонов", сообщили в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:11

2022-04-01T12:11

2022-04-01T15:51

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Двенадцать транспортных самолетов "Руслан" российской авиакомпании арестованы на Украине по заявлению украинского госпредприятия "Антонов", сообщили в юридической компании Ilyashev & Partners."По заявлению компании "Антонов" наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле", — говорится в сообщении юридической компании в Facebook*.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220315/vagony-1778214683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ан-124, ситуация в днр и лнр